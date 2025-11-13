DAX - weiter nordwärts

Datum: 12.11.2025

Der DAX riss gestern zur Eröffnung eine Aufwärtslücke und arbeitete sich anschließend bei nachlassender Dynamik bis auf ein im späten Geschäft verbuchtes 4-Wochen-Hoch bei 24.441 Punkten hinauf.

Nächste Unterstützungen:

  • 24.235-24.460
  • 24.086-24.144
  • 23.930-23.985

Nächste Widerstände:

  • 24.441-24.460
  • 24.489
  • 24.531

Die Bullen bleiben damit weiter am Ruder. Als mögliche nächste Ziele und Hürden fungieren die Bereiche 24.441-24.460 Punkte, 24.489 Punkte, 24.531 Punkte und 24.663 Punkte. Potenzielle nächste Auffangbereiche für den Fall eines Pullbacks lassen sich bei 24.235-24.282 Punkten und 24.086-24.144 Punkten ausmachen. Ein Stundenschluss darunter würde ein Warnsignal an die Bullen senden. Deutlicher eintrüben würde sich das Bild im kurzfristigen Zeitfenster unterhalb von 23.930-23.985 Punkten.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX75M9

SX3YQ6

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.693,7700 P.

22.717,3748 P.

Barriere

20.140,0000 P.

22.717,3748 P.

Hebel/Faktor*

5,2

14,3

10

Preis*

47,29 EUR

17,18 EUR

2,58 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA12G5

FA8N3W

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.995,5344 P.

26.088,3126 P.

Barriere

28.390,0000 P.

26.088,3126 P.

Hebel/Faktor*

5,3

14,3

10

Preis*

46,32 EUR

16,82 EUR

2,36 EUR

