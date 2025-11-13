DAX - weiter nordwärts
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX riss gestern zur Eröffnung eine Aufwärtslücke und arbeitete sich anschließend bei nachlassender Dynamik bis auf ein im späten Geschäft verbuchtes 4-Wochen-Hoch bei 24.441 Punkten hinauf.
Nächste Unterstützungen:
- 24.235-24.460
- 24.086-24.144
- 23.930-23.985
Nächste Widerstände:
- 24.441-24.460
- 24.489
- 24.531
Die Bullen bleiben damit weiter am Ruder. Als mögliche nächste Ziele und Hürden fungieren die Bereiche 24.441-24.460 Punkte, 24.489 Punkte, 24.531 Punkte und 24.663 Punkte. Potenzielle nächste Auffangbereiche für den Fall eines Pullbacks lassen sich bei 24.235-24.282 Punkten und 24.086-24.144 Punkten ausmachen. Ein Stundenschluss darunter würde ein Warnsignal an die Bullen senden. Deutlicher eintrüben würde sich das Bild im kurzfristigen Zeitfenster unterhalb von 23.930-23.985 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.693,7700 P.
|
22.717,3748 P.
|
–
|
Barriere
|
20.140,0000 P.
|
22.717,3748 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
47,29 EUR
|
17,18 EUR
|
2,58 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.995,5344 P.
|
26.088,3126 P.
|
–
|
Barriere
|
28.390,0000 P.
|
26.088,3126 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
46,32 EUR
|
16,82 EUR
|
2,36 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.