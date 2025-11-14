Talanx - Sprung nach Zahlen
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) weist einen langfristigen Aufwärtstrend auf. In den vergangenen zwölf Monaten konnte sie um 46% zulegen. Mitte August startete der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 126,20 EUR einen korrektiven Abwärtstrend. Dieser drückte die Notierung bis auf ein am 4. November im Bereich der steigenden 200-Tage-Linie verbuchtes 6-Monats-Tief bei 103,00 EUR. Die an diesem Tag geformte bullishe Engulfing-Kerze initiierte eine Erholungsrally. Mit der gestrigen Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen gelang dabei der Sprung über die korrektive Abwärtstrendlinie auf ein Mehrwochenhoch. Im charttechnischen Fokus steht nun die erreichte Widerstandszone 116,30-118,00 EUR. Deren Überwindung per Tagesschluss würde die erneute Machtübernahme seitens der Bullen im mittelfristigen Zeitfenster bestätigen und nächste potenzielle Ziele und Hürden bei 120,00-121,24 EUR und 126,20 EUR in den Blick rücken. Darüber würde schließlich auch der primäre Haussetrend bestätigt mit Chancen in Richtung zunächst 132,15/135,06 EUR. Ein möglicher Rücksetzer vom aktuellen Widerstandsniveau würde auf nächste potenzielle Auffangbereiche bei 112,68 EUR und 109,90-111,20 EUR treffen. Ein Tagesschluss darunter würde bereits das kurzfristige Chartbild eintrüben. Unmittelbar bearishe Signale entstünden erst mit der Verletzung der Supportbereiche 104,70-106,60 EUR sowie 103,00 EUR.
Produktideen
|
Talanx
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
87,7563 EUR
|
141,2730 EUR
|
Barriere
|
87,7563 EUR
|
141,2730 EUR
|
Hebel
|
4,1
|
4,1
|
Preis*
|
2,81 EUR
|
2,76 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.