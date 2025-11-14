DAX - Schwächeanfall

Der DAX stand gestern unter Druck und rutschte schwungvoll bis auf ein in der letzten Handelsstunde verbuchtes 2-Tages-Tief bei 24.041 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.930-23.997
  • 23.888
  • 23.830/23.837

Nächste Widerstände:

  • 24.086
  • 24.201-24.277
  • 24.416-24.449

Die Verletzung des Supports bei 24.086-24.144 Punkten stellt ein Warnsignal an die Bullen dar. Im charttechnischen Fokus steht nun die nächste Unterstützung bei 23.930-23.997 Punkten. Deren Verletzung per Stundenschluss würde den Bären den technischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster verschaffen. In diesem Fall müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 23.088 Punkte und 23.830/23.837 Punkte eingeplant werden. Weitere potenzielle Auffangregionen liegen bei 23.664/23.686 Punkten und 23.384-23.453 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Hürden bei 24.086 Punkten und 24.201-24.277 Punkten ausmachen. Darüber (Stundenschlusskursbasis) entstünde ein bullishes Signal mit möglichen nächsten Zielen bei 24.416-24.449 Punkten und 25.531 Punkten.

 

