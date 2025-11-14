DAX - Schwächeanfall
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX stand gestern unter Druck und rutschte schwungvoll bis auf ein in der letzten Handelsstunde verbuchtes 2-Tages-Tief bei 24.041 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.930-23.997
- 23.888
- 23.830/23.837
Nächste Widerstände:
- 24.086
- 24.201-24.277
- 24.416-24.449
Die Verletzung des Supports bei 24.086-24.144 Punkten stellt ein Warnsignal an die Bullen dar. Im charttechnischen Fokus steht nun die nächste Unterstützung bei 23.930-23.997 Punkten. Deren Verletzung per Stundenschluss würde den Bären den technischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster verschaffen. In diesem Fall müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 23.088 Punkte und 23.830/23.837 Punkte eingeplant werden. Weitere potenzielle Auffangregionen liegen bei 23.664/23.686 Punkten und 23.384-23.453 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Hürden bei 24.086 Punkten und 24.201-24.277 Punkten ausmachen. Darüber (Stundenschlusskursbasis) entstünde ein bullishes Signal mit möglichen nächsten Zielen bei 24.416-24.449 Punkten und 25.531 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.696,9950 P.
|
22.721,0950 P.
|
–
|
Barriere
|
20.140,0000 P.
|
22.721,0950 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,5
|
17,9
|
10
|
Preis*
|
43,79 EUR
|
13,74 EUR
|
2,22 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.306,1296 P.
|
25.523,6640 P.
|
–
|
Barriere
|
27.710,0000 P.
|
25.523,6640 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,6
|
16,0
|
10
|
Preis*
|
42,37 EUR
|
14,67 EUR
|
2,69 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.