SMA Solar - weiter im Rallymodus
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie von SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) hatte im Juli 2023 ein Allzeithoch bei 112,70 EUR verbucht und startete anschließend einen primären Abwärtstrend. Dieser drückte die Notierung bis zum November 2024 auf ein Dekadentief bei 10,94 EUR. Das Kursgeschehen darüber entwickelte sich zu einer großen Bodenbildung. Diese wurde mit dem am 27. Oktober erfolgten Ausbruch über die Widerstandszone 24,70-25,76 EUR abgeschlossen. Nach einem mehrtägigen Pullback an die Ausbruchszone orientierte sich das Papier weiter nordwärts und schloss am Freitag auf einem 17-Monats-Hoch bei 31,10 EUR. Als potenzielle nächste Aufwärtsziele und Hürden fungieren die Bereiche 34,12-34,96 EUR und 39,38-42,20 EUR. In der mittleren bis längeren Frist ist ein Vorstoß in Richtung der Barriere bei 47,88-53,13 EUR vorstellbar. Mögliche Rücksetzer würden in den Bereichen 26,47/26,60 EUR und 24,32-25,04 EUR auf potenzielle Unterstützungen treffen. Zu einer signifikanten Eintrübung des Chartbildes käme es unterhalb der Supportzone bei aktuell 20,08-21,68 EUR.
Produktideen
|
SMA Solar Technology
|
Faktor-Optionsschein
|
Faktor-Optionsschein
|
Typ
|
Long
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Faktor
|
3
|
3
|
Preis*
|
2,79 EUR
|
1,59 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.