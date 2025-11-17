DAX - weiter eingetrübt

Der DAX eröffnete am Freitag mit einer Abwärtslücke und rutschte nachfolgend weiter bis auf ein am Nachmittag verbuchtes 5-Tages-Tief bei 23.609 Punkten. Dank einer Rally im späten Geschäft konnte er die Verluste teilweise eindämmen und schloss bei 23.877 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.609
- 23.384-23.453
- 23.285/23.311
Nächste Widerstände:
- 23.931/23.950
- 23.977-24.088
- 24.201-24.275
Der ausgeprägte untere Schatten in der Tageskerze signalisiert Kaufinteresse unterhalb des aktuellen Kursniveaus und hinterlässt einen bullishen Hammer. Andererseits verletzte der Index relevante Unterstützungsthemen wie beispielsweise die 50-Tage-Linie. Übergeordnet befindet er sich weiterhin in einer monatelangen Seitwärtsbewegung unterhalb von 24.771 Punkten (Rekordhoch). Eine Richtungsentscheidung in Gestalt eines nachhaltigen Ausbruches aus der Range bleibt abzuwarten. Mit Blick auf das kurzfristige Bild lassen sich nächste potenzielle Hürden bei 23.931/23.950 Punkten und 23.977-24.088 Punkten ausmachen. Ein signifikanter Stundenschluss darüber würde das derzeit noch bearishe Bias neutralisieren. Bullishe Signale entstünden oberhalb der nächsten Widerstände bei 24.201-24.275 Punkten und 24.416/24.448 Punkten. Ein Stundenschluss unter 23.609 Punkte würde derweil ein bearishes Anschlusssignal liefern mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 23.384-23.453 Punkte und 23.285/23.311 Punkte.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.494,0429 P.
|
22.189,9243 P.
|
–
|
Barriere
|
19.920,0000 P.
|
22.189,9243 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,4
|
10
|
Preis*
|
45,57 EUR
|
16,44 EUR
|
2,01 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.301,4497 P.
|
25.488,0651 P.
|
–
|
Barriere
|
27.710,0000 P.
|
25.488,0651 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,4
|
10
|
Preis*
|
44,65 EUR
|
16,60 EUR
|
2,95 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.