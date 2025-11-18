PNE - Erholungsmodus
Die PNE-Aktie (WKN: A0JBPG) hatte im Dezember 2022 bei 24,10 EUR ein Allzeithoch verzeichnet und befindet sich hiervon ausgehend in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 10. November ein 3-Jahres-Tief bei 9,79 EUR markiert. Die dort geformte Doji-Tageskerze leitete eine Erholungsbewegung ein, nachdem zuvor die momentumbasierten Indikatoren im überverkauften Bereich positive Divergenzen zur Preiskurve ausgebildet hatten. Ein bullishes Anschlusssignal entstünde nun mit Tagesschlusskursen oberhalb der beiden nächsten Hürden bei 10,98 EUR und 11,21 EUR. Mögliche Erholungsziele liegen im Erfolgsfall bei 11,68 EUR, derzeit 11,98 EUR (fallende 50-Tage-Linie) und 12,09/12,34 EUR. Zu einer nennenswerten Aufhellung der übergeordneten Chartsituation käme es erst oberhalb von 13,34-13,81 EUR. Eine Verletzung des Supportbereiches 9,79/9,92 EUR per Tagesschluss würde derweil ein bearishes Anschlusssignal im dominanten Abwärtstrend liefern. Mögliche nächste Auffangbereiche aus dem Jahr 2022 lauten in diesem Fall 9,12/9,32 EUR und 8,50 EUR.
Produktideen
|
PNE AG
|
Faktor-Optionsschein
|
Faktor-Optionsschein
|
Typ
|
Long
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Faktor
|
3
|
3
|
Preis*
|
3,44 EUR
|
12,43 EUR
