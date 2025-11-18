Am deutschen Aktienmarkt schwangen zum Wochenstart die Bären das Zepter. Der DAX verlor 1,20 Prozent auf 23.591 Punkte. MDAX und TecDAX büßten 1,11 respektive 1,64 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 28 Gewinner und 72 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 80 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,35 Punkte auf 20,50 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance endeten lediglich Versorger (+0,06%) und Medienwerte (+0,05%) marginal im positiven Terrain. Am schwächsten tendierten Banken (-3,10%) und Technologiewerte (-2,35%). Siemens Energy haussierte an der DAX-Spitze um 3,39 Prozent. Das Papier profitierte von einer Kurszielanhebung seitens der Analysten der Deutschen Bank. Das Schlusslicht bildete Siemens Healthineers mit einem Minus von 4,76 Prozent. Hier belastete, dass das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag nicht wie von manchen erhofft den Verkauf der Diagnostik-Sparte ankündigte. SUSS Microtec sprang am Investorentag um 8,34 Prozent nach oben und stellte damit den stärksten Wert im TecDAX. Der Konzern erfreute mit ambitionierten Langfristzielen.

An der Wall Street büßte der Dow 1,18 Prozent auf 46.590 Punkte ein und schloss damit unter seiner 50-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,83 Prozent auf 24.800 Zähler. 81 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug ebenfalls 81 Prozent. 41 neuen 52-Wochen-Hochs standen 155 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,28 Prozent tiefer bei 1,1589 USD. Die Kryptowährungen Bitcoin (-3,54%) und Ethereum (-5,35%) setzten gegenüber dem Greenback ihren Abverkauf fort. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,14 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,24 Prozent auf 4.044 USD. Der Preis für WTI-Öl gab um 0,65 Prozent auf 59,70 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 2,35 Prozent tiefer bei 220,49 Punkten und verletzte damit seine 50-Tage-Linie. Besonders unter Druck standen der koreanische Kospi (-3,19%) und der Nikkei 225 (-2,99%) in Tokio. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,77 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.182) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Importpreisen, zur Industrieproduktion, zum Auftragseingang in der Industrie sowie zum Wohnungsmarkt. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Baidu und Home Depot. Kapitalmarkttage werden veranstaltet von Rheinmetall, Rational, KWS Saat, ABB und Credit Agricole.

