DAX - SMA 200 im Visier
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX setzte gestern seinen Abwärtstrend fort. Er rutschte vom in der ersten Handelsstunde gesehenen Tageshoch bei 23.928 Punkten bis auf ein im späten Geschäft verbuchtes 6-Tages-Tief bei 23.530 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.530
- 23.384-23.453
- 23.285/23.311
Nächste Widerstände:
- 23.609
- 23.714-23.773
- 23.865-23.928
Die Bären verfügen weiterhin im kurzfristigen Zeitfenster über den technischen Vorteil. Der Fokus richtet sich nun auf die nächste Ziel- und Unterstützungszone bei 23.384-23.453 Punkten, wo sich derzeit auch die steigende 200-Tage-Linie befindet. Deren nachhaltige Verletzung insbesondere per Tagesschluss würde ein bearishes Anschlusssignal senden. Mögliche weitere Auffangbereiche darunter lassen sich bei 23.285/23.311 Punkten und 23.000-23.053 Punkten ausmachen. Nächste Widerstände liegen bei 23.609 Punkten und 23.714-23.733 Punkten. Zu einer leichten Aufhellung der kurzfristigen Ausgangslage käme es erst oberhalb von 23.865-23.928 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
18.961,9883 P.
|
21.784,5412 P.
|
–
|
Barriere
|
19.380,0000 P.
|
21.784,5412 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
44,92 EUR
|
16,88 EUR
|
1,68 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
27.980,0701 P.
|
25.013,1050 P.
|
–
|
Barriere
|
27.400,0000 P.
|
25.013,1050 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,1
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
45,37 EUR
|
16,33 EUR
|
3,46 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.