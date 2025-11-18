DAX - SMA 200 im Visier

Der DAX setzte gestern seinen Abwärtstrend fort. Er rutschte vom in der ersten Handelsstunde gesehenen Tageshoch bei 23.928 Punkten bis auf ein im späten Geschäft verbuchtes 6-Tages-Tief bei 23.530 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.530
  • 23.384-23.453
  • 23.285/23.311

Nächste Widerstände:

  • 23.609
  • 23.714-23.773
  • 23.865-23.928

Die Bären verfügen weiterhin im kurzfristigen Zeitfenster über den technischen Vorteil. Der Fokus richtet sich nun auf die nächste Ziel- und Unterstützungszone bei 23.384-23.453 Punkten, wo sich derzeit auch die steigende 200-Tage-Linie befindet. Deren nachhaltige Verletzung insbesondere per Tagesschluss würde ein bearishes Anschlusssignal senden. Mögliche weitere Auffangbereiche darunter lassen sich bei 23.285/23.311 Punkten und 23.000-23.053 Punkten ausmachen. Nächste Widerstände liegen bei 23.609 Punkten und 23.714-23.733 Punkten. Zu einer leichten Aufhellung der kurzfristigen Ausgangslage käme es erst oberhalb von 23.865-23.928 Punkten.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NQ

SX7ZRR

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

18.961,9883 P.

21.784,5412 P.

Barriere

19.380,0000 P.

21.784,5412 P.

Hebel/Faktor*

5,3

14,2

10

Preis*

44,92 EUR

16,88 EUR

1,68 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

SJ9WBA

FA0RCE

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

27.980,0701 P.

25.013,1050 P.

Barriere

27.400,0000 P.

25.013,1050 P.

Hebel/Faktor*

5,1

14,3

10

Preis*

45,37 EUR

16,33 EUR

3,46 EUR

*Indikativ

