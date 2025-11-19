Deutsche Börse - Abverkauf beendet?
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) war im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends bis auf ein im Mai bei 294,30 EUR verbuchtes Allzeithoch haussiert. Seither durchlief sie einen dynamischen Abverkauf, der die Notierung bis auf ein im gestrigen Handel gesehenes Jahrestief bei 201,90 EUR drückte. Darüber formte sie im Dunstkreis des 78,6%-Fibonacci-Retracements des Kursschubs vom Tief im August 2024 eine bullishe Reversalkerze (Engulfing). Mit Blick auf die überverkauften und bullish divergierenden Momentumindikatoren auf Tagesbasis besteht damit eine erhöhte Chance für eine Stabilisierung und technische Erholungsbewegung. Eine Bestätigung für dieses Szenario wäre in einem Tagesschluss oberhalb von 210,90 EUR zu sehen. Allerdings befinden sich bereits bei aktuell 216,19-217,98 EUR und 221,00-223,38 EUR die nächsten relevanten Widerstandsthemen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Barriere bei 231,50 EUR käme es zu einer nennenswerten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes. Ein signifikanter Tagesschluss unter der Supportzone bei 200,00-201,90 EUR würde das Erholungsszenario negieren und fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 198,90 EUR, 196,80 EUR und 193,61-194,85 EUR nahelegen.
Produktideen
|
Deutsche Börse
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
160,9737 EUR
|
255,1243 EUR
|
Barriere
|
160,9737 EUR
|
255,1243 EUR
|
Hebel
|
4,6
|
4,5
|
Preis*
|
4,44 EUR
|
4,68 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.