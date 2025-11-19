Der deutsche Aktienmarkt stand am Dienstag unter verstärktem Abgabedruck. Der DAX verlor 1,74 Prozent auf ein Mehrmonatstief bei 23.181 Punkte und verletzte damit seine 200-Tage-Linie. MDAX und TecDAX sackten um 2,04 respektive 1,73 Prozent ab. In den drei Indizes gab es neun Gewinner und 91 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 89 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 2,83 Punkte auf ein Mehrmonatshoch bei 23,33 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance verbuchten lediglich Finanzdienstleister (+0,91%) Aufschläge. Am schwächsten tendierten Banken (-4,22%) und Technologiewerte (-3,81%). Deutsche Börse haussierte an der DAX-Spitze um 2,80 Prozent. Siemens Energy büßte als Schlusslicht 6,39 Prozent ein. Infineon, Deutsche Bank und Commerzbank verloren jeweils über 4 Prozent.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow 1,07 Prozent tiefer bei 46.092 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sackte um 1,20 Prozent auf 24.503 Zähler ab. An der NYSE gab es dennoch 1.464 Gewinner und 1.268 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 60 Prozent. 37 neuen 52-Wochen-Hochs standen 169 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,10 Prozent tiefer bei 1,1581 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um drei Basispunkte auf 4,11 Prozent nach. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 4.071 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,52 Prozent auf 60,82 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,25 Prozent tiefer bei 219,91 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.168) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone, die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen in den USA sowie auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Sto, Lowe’s, Target und TJX. Nach der Schlussglocke an der Wall Street wird das KI-Schwergewicht NVIDIA seine Quartalszahlen präsentieren. Hypoport gab gestern nach Xetra-Schluss den Beschluss eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 10 Millionen EUR bekannt. Die Aktie stieg auf Tradegate bis auf 108,80 EUR (Xetra-Schluss: 104,00 EUR).

