DAX - weiter bearish

Datum: 18.11.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX riss gestern eine bearishe Kurslücke und rutschte dabei unter die vielbeachtete 200-Tage-Linie. Der Abverkauf setzte sich bis auf ein im späten Handel verbuchtes 5-Monats-Tief bei 23.085 Punkten fort.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.053-23.085
  • 23.000/23.013
  • 22.842-22.863

Nächste Widerstände:

  • 23.227
  • 23.359-23.453
  • 23.530

Der Trend bleibt in der kurzen Frist abwärtsgerichtet. Angesichts einer erreichten Ziel- und Unterstützungsregion und überverkauften markttechnischen Indikatoren auf Basis des Stundencharts könnte es heute jedoch zu einem Stabilisierungsversuch oder auch einer technischen Gegenbewegung kommen. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele lassen sich bei 23.227 Punkten, 23.359-23.453 Punkten und 23.530 Punkten ausmachen. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke würde das kurzfristige Bild von derzeit bearish auf neutral drehen. Eine Verletzung des aktuellen Supports bei 23.053-23.085 Punkten würde derweil ein bearishes Anschlusssignal senden und nächste mögliche Auffangbereiche bei 23.000/23.013 Punkten und 22.842-22.863 Punkten in den Fokus rücken.

 

