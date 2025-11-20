Daimler Truck - Boden in Arbeit?
Die seit Dezember 2021 börsennotierte Aktie von Daimler Truck (WKN: DTR0CK) bewegt sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend ausgehend vom im März 2022 verbuchten Rekordtief bei 20,29 EUR. Unterhalb des im März 2024 gesehenen Allzeithochs bei 47,64 EUR startete das Papier jedoch eine ausgeprägte Seitwärtskorrektur, die die Notierung im Tief auf 29,61 EUR zurückschickte. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild probt der Wert seit einigen Wochen nach dem vorausgegangenen Kursrutsch vom Juli-Hoch (45,19 EUR) eine Bodenbildung knapp oberhalb der langfristigen Aufwärtstrendlinie. Zur Komplettierung des Bodens müssen die Bullen die Notierung per Tagesschluss über die in Rufweite befindliche Barriere bei 36,66 EUR befördern. Darüber befinden sich relevante nächste potenzielle Ziele und Hürden bei 37,83-38,66 EUR, 39,33 EUR, 39,86 EUR und 40,71 EUR. Mit Blick auf die Unterseite erscheint die Zone 32,79-33,53 EUR kritisch. Deren Verletzung per Tagesschluss würde das technische Bild eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 30,78 EUR und 29,61 EUR.
Produktideen
|
Daimler Truck Holding
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
27,4450 EUR
|
44,4633 EUR
|
Barriere
|
27,4450 EUR
|
44,4633 EUR
|
Hebel
|
4,1
|
4,1
|
Preis*
|
0,86 EUR
|
0,88 EUR
