Der deutsche Aktienmarkt konnte sich zur Wochenmitte nach dem jüngsten Abverkauf im Vorfeld der NVIDIA-Zahlen stabilisieren. Nachrichtliche Impulse für Rüstungswerte und Bauwerte lieferten Berichte über Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und Russland über ein Kriegsende in der Ukraine. Der DAX schloss 0,08 Prozent schwächer bei 23.163 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,57 respektive 0,13 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 60 Gewinner und 39 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,37 Punkte auf 22,96 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Medien (+2,31%) und Chemie (+1,93%). Am schwächsten tendierten Versorger (-1,25%) sowie Pharma & HealthCare (-0,75%). Daimler Truck zog an der DAX-Spitze um 3,06 Prozent an, gefolgt von BASF (+2,86%) und Heidelberg Materials (+2,60%). Als Schlusslicht im Leitindex büßte Rheinmetall 6,99 Prozent ein. Ebenfalls schwach im Markt lagen RWE (-2,01%) und Fresenius SE (-1,79%).

An der Wall Street kletterte der Dow um 0,10 Prozent auf 46.139 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,56 Prozent auf 24.641 Zähler. 60 Prozent der Werte an der NYSE mussten derweil Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Es gab 33 neue 52-Wochen-Hochs und 139 Tiefs. Der Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index überwand seine fallende 200-Tage-Linie. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,47 Prozent tiefer bei 1,1526 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 4,14 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,18 Prozent fester bei 4.074 USD. Der Peis für WTI-Öl sank trotz wider erwartet gefallener Lagerbestände um 2,09 Prozent auf 59,47 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Für gute Stimmung sorgten besser als erwartete Quartalszahlen sowie ein starker Ausblick von NVIDIA (nachbörslich: +5,08%). Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,36 Prozent fester bei 222,28 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 1,31 Prozent. Der Nasdaq 100 Future haussierte um 1,89 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.415) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm-Payrolls) für den September, die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und die US-Daten zum Verkauf bestehender Häuser. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von CTS Eventim, Netease und Walmart. Siemens Energy und Renk veranstalten Kapitalmarkttage.

