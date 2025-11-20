DAX - Stabilisierungsversuch
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX startete gestern einen Stabilisierungsversuch und erholte sich ausgehend vom am Vortag erreichten Ziel- und Supportbereich bis auf ein 2-Tages-Hoch bei 23.379 Punkten. Am dort befindlichen Widerstandsbereich einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Notierung bis auf 23.163 Punkte.
Nächste Unterstützungen:
- 23.053-23.085
- 23.000/23.013
- 22.842-22.869
Nächste Widerstände:
- 23.359-23.455
- 23.530
- 23.603/23.609
Der Abwärtstrend im kurzfristigen Zeitfenster bleibt intakt. Solange der nächste Supportbereich bei 23.053-23.085 Punkten nicht verletzt wird, kann die laufende Stabilisierung in eine deutlichere Erholungsrally münden. Die Vorgaben sprechen für einen Angriff zur Eröffnung auf die bedeutsame Widerstandszone 23.359-23.455 Punkte, wo sich unter anderem auch die unlängst unterschrittene 200-Tage-Linie befindet. Darüber würde sich weitergehendes Erholungspotenzial in Richtung 23.530 Punkte, 23.603/23.609 Punkte und eventuell 23.714-23.802 Punkte ergeben. Deutlicher aufhellen würde sich das technische Bild oberhalb der Barriere bei aktuell 23.923-24.041 Punkten. Unterhalb von 23.053 Punkten entstünde derweil ein bearishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Korrekturzielen bei 23.000/23.013 Punkten, 22.842-22.869 Punkten und 22.607-22.765 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
18.968,1937 P.
|
21.602,9403 P.
|
–
|
Barriere
|
19.380,0000 P.
|
21.602,9403 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,4
|
13,8
|
10
|
Preis*
|
42,85 EUR
|
16,72 EUR
|
1,52 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
27.976,9854 P.
|
24.800,2982 P.
|
–
|
Barriere
|
27.400,0000 P.
|
24.800,2982 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,9
|
15,0
|
10
|
Preis*
|
47,32 EUR
|
15,74 EUR
|
3,71 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.