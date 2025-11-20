DAX - Stabilisierungsversuch

Datum: 19.11.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX startete gestern einen Stabilisierungsversuch und erholte sich ausgehend vom am Vortag erreichten Ziel- und Supportbereich bis auf ein 2-Tages-Hoch bei 23.379 Punkten. Am dort befindlichen Widerstandsbereich einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Notierung bis auf 23.163 Punkte.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.053-23.085
  • 23.000/23.013
  • 22.842-22.869

Nächste Widerstände:

  • 23.359-23.455
  • 23.530
  • 23.603/23.609

Der Abwärtstrend im kurzfristigen Zeitfenster bleibt intakt. Solange der nächste Supportbereich bei 23.053-23.085 Punkten nicht verletzt wird, kann die laufende Stabilisierung in eine deutlichere Erholungsrally münden. Die Vorgaben sprechen für einen Angriff zur Eröffnung auf die bedeutsame Widerstandszone 23.359-23.455 Punkte, wo sich unter anderem auch die unlängst unterschrittene 200-Tage-Linie befindet. Darüber würde sich weitergehendes Erholungspotenzial in Richtung 23.530 Punkte, 23.603/23.609 Punkte und eventuell 23.714-23.802 Punkte ergeben. Deutlicher aufhellen würde sich das technische Bild oberhalb der Barriere bei aktuell 23.923-24.041 Punkten. Unterhalb von 23.053 Punkten entstünde derweil ein bearishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Korrekturzielen bei 23.000/23.013 Punkten, 22.842-22.869 Punkten und 22.607-22.765 Punkten.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NQ

SX71LB

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

18.968,1937 P.

21.602,9403 P.

Barriere

19.380,0000 P.

21.602,9403 P.

Hebel/Faktor*

5,4

13,8

10

Preis*

42,85 EUR

16,72 EUR

1,52 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

SJ9WBA

FA0NHV

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

27.976,9854 P.

24.800,2982 P.

Barriere

27.400,0000 P.

24.800,2982 P.

Hebel/Faktor*

4,9

15,0

10

Preis*

47,32 EUR

15,74 EUR

3,71 EUR

