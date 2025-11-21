Scout24 - Erholungschancen
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie von Scout24 (WKN: A12DM8) war im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends bis auf ein im Juli bei 122,80 EUR markiertes Rekordhoch haussiert. Die darunter initiierte Top-Bildung wurde im August komplettiert. Seither rutschte der Wert bis auf ein am 18. November gesehenes 10-Monats-Tief. Er hatte damit fast 50% der vorausgegangenen Haussebewegung korrigiert und zeigt nun einen Stabilisierungsansatz darüber. Mit Blick auf die extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren (RSI-Indikator auf Tagesbasis erreichte das tiefste Niveau seit dem Corona-Crash) würde eine deutlichere Erholungsbewegung nicht überraschen. Oberhalb der nächsten Widerstandsregion bei 88,70-90,00 EUR könnte sich eine solche in Richtung 94,27 EUR ausdehnen. Der mittelfristige Abwärtstrend würde hierdurch jedoch noch nicht in seinem Bestand gefährdet. Mit einer Verletzung der aktuellen Supportzone bei 84,46/85,45 EUR per Tagesschluss entstünde derweil ein bearishes Anschlusssignal. In diesem Fall würde sich der charttechnische Fokus auf die nächste potenzielle Auffangregion bei 81,90/82,95 EUR richten. Darunter würde der bedeutendere Support bei 79,80 EUR (Hoch vom September 2020) ins Spiel kommen.
Produktideen
|
Scout24 SE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
59,8919 EUR
|
113,6348 EUR
|
Barriere
|
59,8919 EUR
|
113,6348 EUR
|
Hebel
|
3,2
|
3,2
|
Preis*
|
2,71 EUR
|
2,78 EUR
*Indikativ
