Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Donnerstag zunächst von besser als erwarteten NVIDIA-Zahlen. Im späten Geschäft dominierte jedoch wieder eine Risk-off-Stimmung und die Kurse kamen deutlich von den Tageshochs zurück. Der DAX schloss 0,50 Prozent höher bei 23.279 Punkten. Der TecDAX rückte um 0,35 Prozent vor. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,74 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 38 Gewinner und 63 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 1,37 Punkte auf 21,59 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Versorger (+1,84%) und Industrie (+1,11%). Am schwächsten präsentierten sich Medienwerte (-3,11%) und Automobiltitel (-1,03%). Qiagen haussierte an der DAX-Spitze um 3,60 Prozent. Dahinter folgte Siemens Energy mit einem Plus von 2,89 Prozent. Das Papier profitierte nach dem Kapitalmarkttag von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 6 Milliarden EUR. Daimler Truck bildete ohne Nachrichten das Schlusslicht im Leitindex mit einem Minus von 1,82 Prozent.

An der Wall Street kam es zu einem außergewöhnlichen Intraday-Reversal. Nach zwischenzeitlich sehr deutlichen Aufschlägen schloss der Dow 0,84 Prozent schwächer auf einem Mehrwochentief bei 45.752 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 2,38 Prozent auf 24.054 Zähler ab. 76 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 82 Prozent. 44 neuen 52-Wochen-Hochs standen 159 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,08 Prozent tiefer bei 1,1529 USD. Der Abverkauf beim Bitcoin (-4,50% auf 86.460 USD) und Ethereum (-5,11% auf 2.837 USD) setzte sich fort. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 4,09 Prozent. Gold handelte an der Comex wenig verändert bei 4.078 USD. Der Preis für WTI-Öl fiel um 0,29 Prozent auf 59,27 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,57 Prozent tiefer bei 217,99 Punkten. Besonders kräftig abwärts tendierte der koreanische Kospi (-3,60%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,37 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (22.985) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA sowie auf den Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan. Unternehmensseitig lieferte CTS Eventim gestern nach Xetra-Schluss starke Geschäftszahlen und bestätigte die Jahresziele. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterte das Papier im Anschluss um rund 3 Prozent.

