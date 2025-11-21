DAX - SMA 200 deckelt
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX konnte sich gestern bis auf ein 3-Tages-Hoch bei 23.512 Punkten erholen. Im späten Handel einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Notierung per Xetra-Schluss auf 23.279 Punkte.
Nächste Unterstützungen:
- 23.145/23.163
- 23.053-23.085
- 22.842/22.863
Nächste Widerstände:
- 23.453-23.530
- 23.603/23.609
- 23.714-23.763
Der Index scheiterte damit an der Überwindung des Widerstandsclusters resultierend aus der 200-Tage-Linie und der Abwärtslücke vom 18. November. Weiterhin weist der übergeordnete Trend und damit der Weg des geringsten Widerstands vom Rekordhoch weiter abwärts. Nächste potenzielle Unterstützungen liegen bei 23.145/23.163 Punkten und 23.053-23.085 Punkten. Darunter entstünde ein prozyklisches Anschlusssignal zugunsten der Bären mit möglichen nächsten Korrekturzielen bei 23.000/23.013 Punkten, 22.842-22.869 Punkten und 22.607-22.765 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines Tagesschlusskurses oberhalb der Barriere bei 23.453-23.530 Punkten, um das kurzfristige Chartbild von derzeit bearish auf neutral zu drehen.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
18.971,2964 P.
|
21.606,4739 P.
|
–
|
Barriere
|
19.380,0000 P.
|
21.606,4739 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,7
|
15,7
|
10
|
Preis*
|
39,64 EUR
|
13,57 EUR
|
1,30 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
27.355,8749 P.
|
24.471,2378 P.
|
–
|
Barriere
|
26.790,0000 P.
|
24.471,2378 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,6
|
15,9
|
10
|
Preis*
|
41,74 EUR
|
15,60 EUR
|
4,21 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.