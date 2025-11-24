Rheinmetall - Bounce voraus?
Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Dabei verfügt sie auch über deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt. Auf Jahressicht konnte der Wert rund 145% zulegen. Zuletzt verzeichnete er am 3. Oktober ein Rekordhoch bei 2.008 EUR und startete darunter eine ausgeprägte Korrekturphase, die die Notierung in der Spitze bereits um rund 25% gen Süden drückte. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die mit dem am Freitag gesehenen Mehrmonatstief erreichte bedeutsame Unterstützungszone 1.481-1.512 EUR, die sich unter anderem aus der Rückkehrlinie des mehrwöchigen Abwärtstrendkanals, mehreren Fibonacci-Marken sowie dem August-Tief ergibt. Eine technische Erholung (Bounce) würde an dieser Stelle auch mit Blick auf überverkaufte markttechnische Indikatoren nicht überraschen. Als mögliches Erholungsziel würde zunächst die Zone bei aktuell 1.581-1.619 EUR fungieren, die aus der am Freitag gerissenen Abwärtslücke und der am selben Tag verletzten steigenden 200-Tage-Linie resultiert. Eine weitere Barriere lauert knapp darüber bei 1.644-1.666 EUR. Ein Tagesschluss darüber wurde das angeschlagene technische Bild etwas entspannen. Unmittelbar bullish mit möglichen nächsten Zielen bei 1.941 EUR und 2.008/2.033 EUR würde es jedoch erst oberhalb der massiven Hürde bei 1.711-1.837 EUR. Unterhalb von 1.481 EUR (Tagesschlusskursbasis) würde sich derweil ein bearishes Anschlusssignal ergeben, was potenzielle nächste Abwärtsziele und Auffangbereiche bei 1.413-1.437 EUR, 1.322/1.340 EUR und 1.210-1.273 EUR in den Fokus rücken würde.
Produktideen
|
Rheinmetall
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
1.183,2191 EUR
|
1.863,6356 EUR
|
Barriere
|
1.183,2191 EUR
|
1.863,6356 EUR
|
Hebel
|
4,5
|
4,1
|
Preis*
|
3,32 EUR
|
3,70 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
