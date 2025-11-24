Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich auf der Indexebene am Freitag südwärts. Der DAX verlor 0,80 Prozent auf 23.092 Punkte. MDAX und TecDAX sanken um 0,63 respektive 0,69 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es indes 52 Gewinner und lediglich 46 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 1,83 Punkte auf 23,43 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance präsentierten sich Medienwerte (+7,49%) und Finanzdienstleister (+2,73%) sehr stark. Auffällige Schwäche war derweil bei Technologiewerten (-3,82%) und Industrietiteln (-3,19%) zu beobachten. Deutsche Börse haussierte an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 5,04 Prozent. Der Börsenbetreiber gilt als Profiteur steigender Volatilität an den Märkten. Das Schlusslicht im Leitindex bildete Siemens Energy mit einem nachrichtenlosen Minus von 10,08 Prozent nach der Rally des Vortages. Rheinmetall sackte um 7,18 Prozent ab. CTS Eventim sprang im MDAX nach starken Quartalszahlen um 11,75 Prozent.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow um 1,08 Prozent auf 46.245 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um 0,77 Prozent auf 24.240 Zähler vor. 78 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 80 Prozent. 38 neuen 52-Wochen-Hochs standen 100 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent tiefer bei 1,1513 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um zwei Basispunkte auf 4,07 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,48 Prozent auf 4.080 USD. WTI-Öl verbilligte sich derweil um 1,59 Prozent auf 58,06 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex-Japan Index handelte 1,00 Prozent fester bei 691,81 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne verbuchten der Hang Seng Index (+1,42%) in Hongkong und der ASX 200 (+1,10%) in Australien. Gegen den Trend neigte der koreanische Kospi (-0,16%) zur Schwäche. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Die Alibaba-Aktie sprang in Hongkong um 5,49 Prozent nach der Meldung, dass der Relaunch der Qwen-App in der ersten Woche bereits zu 10 Millionen Downloads führte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,58 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.300) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für den November. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Prosus und Julius Bär.

