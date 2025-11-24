DAX - Tief auf dem Prüfstand

Der DAX eröffnete am Freitag auf einem Sechs-Monats-Tief. Ausgehend vom Tagestief bei 22.943 Punkten zeigte er eine Erholung bis auf 23.256 Punkte. Nach Gewinnmitnahmen schloss er bei 23.092 Punkten und damit oberhalb des Juni-Tief (23.053).

Nächste Unterstützungen:

  • 23.053
  • 22.943
  • 22.899

Nächste Widerstände:

  • 23.256/23.279
  • 23.394-23.530
  • 23.603/23.609

Der etablierte kurz- bis mittelfristige Abwärtstrend vom Rekordhoch wurde bestätigt. Darüber hinaus droht eine Eintrübung des übergeordneten Chartbildes falls die derzeit im Test befindliche untere Begrenzung der mehrmonatigen Stauzone nachhaltig verletzt wird. In der kurzen Frist stehen die Chancen für eine technische Erholung gut, solange der aktuelle Support bei 23.053 Punkten nicht per Stundenschluss unterschritten wird. Mögliche Erholungsziele und potenzielle nächste Hürden liegen bei 23.256/23.279 Punkten und 23.394-23.530 Punkten. Darüber würde ein Vorstoß in Richtung 23.603/23.609 Punkte wahrscheinlich. Unterhalb von 22.943 Punkten entstünde nun ein bearishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 22.899 Punkten und 22.842/22.863 Punkten.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NQ

SX71LB

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

18.980,6044 P.

21.617,0749 P.

Barriere

19.380,0000 P.

21.617,0749 P.

Hebel/Faktor*

5,5

14,2

10

Preis*

42,46 EUR

16,36 EUR

1,49 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

SY80EV

FA0NHM

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

27.351,3503 P.

24.755,2510 P.

Barriere

26.790,0000 P.

24.755,2510 P.

Hebel/Faktor*

5,6

14,8

10

Preis*

41,35 EUR

15,57 EUR

3,75 EUR

