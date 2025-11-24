DAX - Tief auf dem Prüfstand
Der DAX eröffnete am Freitag auf einem Sechs-Monats-Tief. Ausgehend vom Tagestief bei 22.943 Punkten zeigte er eine Erholung bis auf 23.256 Punkte. Nach Gewinnmitnahmen schloss er bei 23.092 Punkten und damit oberhalb des Juni-Tief (23.053).
Nächste Unterstützungen:
- 23.053
- 22.943
- 22.899
Nächste Widerstände:
- 23.256/23.279
- 23.394-23.530
- 23.603/23.609
Der etablierte kurz- bis mittelfristige Abwärtstrend vom Rekordhoch wurde bestätigt. Darüber hinaus droht eine Eintrübung des übergeordneten Chartbildes falls die derzeit im Test befindliche untere Begrenzung der mehrmonatigen Stauzone nachhaltig verletzt wird. In der kurzen Frist stehen die Chancen für eine technische Erholung gut, solange der aktuelle Support bei 23.053 Punkten nicht per Stundenschluss unterschritten wird. Mögliche Erholungsziele und potenzielle nächste Hürden liegen bei 23.256/23.279 Punkten und 23.394-23.530 Punkten. Darüber würde ein Vorstoß in Richtung 23.603/23.609 Punkte wahrscheinlich. Unterhalb von 22.943 Punkten entstünde nun ein bearishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 22.899 Punkten und 22.842/22.863 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
18.980,6044 P.
|
21.617,0749 P.
|
–
|
Barriere
|
19.380,0000 P.
|
21.617,0749 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,5
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
42,46 EUR
|
16,36 EUR
|
1,49 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
27.351,3503 P.
|
24.755,2510 P.
|
–
|
Barriere
|
26.790,0000 P.
|
24.755,2510 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,6
|
14,8
|
10
|
Preis*
|
41,35 EUR
|
15,57 EUR
|
3,75 EUR
*Indikativ
