Carl Zeiss Meditec - SMA 100 im Visier
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370) hatte im Jahr 2021 ein Rekordhoch bei 202,00 EUR verzeichnet. Das Kursgeschehen darunter entwickelte sich formationstechnisch zu einer mehrjährigen bearishen Kopf-Schulter-Umkehr, die am 17. Juni 2024 mit dem Rutsch unter die entsprechende Nackenlinie komplettiert wurde. Im Rahmen des weiterhin intakten übergeordneten Abwärtstrends testete der Wert zuletzt wiederholt den Support des am 9. September dieses Jahres verzeichneten Mehrjahrestiefs bei 40,52 EUR und konnte diesen in der Schlusskursbetrachtung verteidigen. Die dynamische Rally vom Vorwochentief bei 40,30 EUR von in der Spitze rund 12% katapultierte die Notierung im gestrigen Handel begleitet von hohem Volumen über das Widerstandscluster bei 44,17/44,18 EUR auf ein 4-Wochen-Hoch. Im charttechnischen Fokus steht nun die fallende 100-Tage-Linie bei derzeit 45,17 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde die bedeutendere Hürde bei 47,74-48,80 EUR in den Blick rücken, deren nachhaltige Überwindung schließlich einen mehrmonatigen Boden komplettieren und somit auch das übergeordnete Bild aufhellen würde. Potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall aktuell 52,07 EUR (fallende 200-Tage-Linie), 53,10-53,85 EUR und 56,20 EUR. Nächste Unterstützungen liegen derzeit bei 44,17 EUR, 43,36 EUR und 40,30-41,30 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde ein bearishes Fortsetzungssignal im dominanten Abwärtstrend liefern.
Produktideen
|
Carl Zeiss Meditec
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
33,8899 EUR
|
55,3340 EUR
|
Barriere
|
33,8899 EUR
|
55,3340 EUR
|
Hebel
|
4,0
|
4,0
|
Preis*
|
1,12 EUR
|
1,11 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.