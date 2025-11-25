DAX - Erholungsmodus
Der DAX setzte gestern zur Eröffnung seine Erholung vom Vortagestief fort und markierte in der ersten Handelsstunde ein 2-Tages-Hoch bei 23.392 Punkten. Darunter ging er für den Rest des Tages in den Konsolidierungsmodus über und schloss bei 23.239 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.150
- 23.053-23.085
- 22.943
Nächste Widerstände:
- 23.392/23.394
- 23.453-23.530
- 23.609/23.634
Das kurzfristige technische Bias gestaltet sich zur heutigen Eröffnung neutral. Übergeordnet verbleibt die Preiskurve in einem mittelfristigen Abwärtstrend vom Rekordhoch. Nächste Widerstände liegen bei 23.392/23.394 Punkten und 23.453-23.530 Punkten. Darüber würde sich das kurzfristige Chartbild aufhellen mit möglichen Erholungszielen und nächsten Barrieren bei 23.609/23.634 Punkten und 23.692/23.714 Punkten. Unterstützt ist die Preiskurve als nächstes bei 23.150 Punkten und 23.053-23.085 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würde das Risiko einer zeitnahen Fortsetzung des dominanten Abschwungs wieder in den Vordergrund rücken mit möglichen Zielen bei 22.943 Punkten und 22.842/22.863 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
18.983,7071 P.
|
21.620,6085 P.
|
–
|
Barriere
|
19.380,0000 P.
|
21.620,6085 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,5
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
42,49 EUR
|
16,29 EUR
|
1,49 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
27.349,8421 P.
|
24.753,8859 P.
|
–
|
Barriere
|
26.790,0000 P.
|
24.753,8859 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,6
|
15,1
|
10
|
Preis*
|
41,29 EUR
|
15,47 EUR
|
3,73 EUR
*Indikativ
