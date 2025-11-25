DAX - Erholungsmodus

Datum: 24.11.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX setzte gestern zur Eröffnung seine Erholung vom Vortagestief fort und markierte in der ersten Handelsstunde ein 2-Tages-Hoch bei 23.392 Punkten. Darunter ging er für den Rest des Tages in den Konsolidierungsmodus über und schloss bei 23.239 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.150
  • 23.053-23.085
  • 22.943

Nächste Widerstände:

  • 23.392/23.394
  • 23.453-23.530
  • 23.609/23.634

Das kurzfristige technische Bias gestaltet sich zur heutigen Eröffnung neutral. Übergeordnet verbleibt die Preiskurve in einem mittelfristigen Abwärtstrend vom Rekordhoch. Nächste Widerstände liegen bei 23.392/23.394 Punkten und 23.453-23.530 Punkten. Darüber würde sich das kurzfristige Chartbild aufhellen mit möglichen Erholungszielen und nächsten Barrieren bei 23.609/23.634 Punkten und 23.692/23.714 Punkten. Unterstützt ist die Preiskurve als nächstes bei 23.150 Punkten und 23.053-23.085 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würde das Risiko einer zeitnahen Fortsetzung des dominanten Abschwungs wieder in den Vordergrund rücken mit möglichen Zielen bei 22.943 Punkten und 22.842/22.863 Punkten.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NQ

SX71LB

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

18.983,7071 P.

21.620,6085 P.

Barriere

19.380,0000 P.

21.620,6085 P.

Hebel/Faktor*

5,5

14,2

10

Preis*

42,49 EUR

16,29 EUR

1,49 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

SY80EV

FA0NHM

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

27.349,8421 P.

24.753,8859 P.

Barriere

26.790,0000 P.

24.753,8859 P.

Hebel/Faktor*

5,6

15,1

10

Preis*

41,29 EUR

15,47 EUR

3,73 EUR

*Indikativ

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.