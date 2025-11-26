Sartorius - Rallymodus
Die Sartorius-Aktie (WKN: 716563) bewegt sich ausgehend von einem im Jahr 2021 bei 631,60 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem noch intakten langfristigen Abwärtstrend. Am 7. April dieses Jahres markierte sie ein Mehrjahrestief bei 166,05 EUR und erreichte damit eine übergeordnet bedeutsame Unterstützungszone resultierend aus dem Corona-Crash-Tief. Es folgte eine dynamische Erholungsrally, die die Notierung bis auf 239,30 EUR beförderte. Nach einer ausgedehnten dreiwelligen Korrektur dieser Rally arbeitet sich der Wert seit August wieder nordwärts. Im Rahmen des etablierten mittelfristigen Aufschwungs generierte das Papier im gestrigen Handel ein bullishes Anschlusssignal in Gestalt eines dynamischen Ausbruchs über die korrektive Abwärtstrendlinie einer am 30. Oktober am Verlaufshoch bei 245,30 EUR gestarteten ABC-Korrektur. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die beiden nun im Fokus stehenden Barrieren bei 243,89/245,30 EUR und 249,20/249,60 EUR per Tagesschluss würde sich das übergeordnete Chartbild weiter aufhellen. Als potenzielle nächste Zielzone fungiert nun der Bereich 255,73-267,87 EUR, der nach oben hin durch die langfristige Abwärtstrendlinie begrenzt wird. Können die Bullen die Notierung signifikant darüber befördern, wäre in der mittleren Frist ein nachfolgender Vorstoß in Richtung 292,00-299,40 EUR plausibel. Mit Blick auf die Unterseite würde sich die technische Ausgangslage eintrüben, falls die breite Supportzone bei aktuell 215,30-229,80 EUR per Tagesschluss unterboten würde. Die Saisonalität liefert derzeit Rückenwind. Laut Seasonax konnte die Aktie in den vergangenen zehn Jahren acht Mal im Zeitraum vom 26. November bis zum 2. Februar Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite betrug 11,26% (Median: +14,52%).
Produktideen
|
Sartorius AG Vz.
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
189,4177 EUR
|
300,1400 EUR
|
Barriere
|
189,4177 EUR
|
300,1400 EUR
|
Hebel
|
4,4
|
4,2
|
Preis*
|
5,59 EUR
|
5,83 EUR
