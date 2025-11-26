DAX - Angriff auf die zentrale Hürde
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX dehnte seine Erholung im gestrigen Handel schwungvoll aus und erreichte im späten Handel ein 3-Tages-Hoch bei 23.487 Punkten. Mit 23.465 Punkten schloss er knapp unter der am 18. November unterschrittenen 200-Tage-Linie (23.476).
Nächste Unterstützungen:
- 23.275
- 23.053-23.160
- 22.943
Nächste Widerstände:
- 23.476-23.530
- 23.566-23.609
- 23.692-23.769
Zur Aufhellung der technischen Ausgangslage müssen die Bullen den Index nun per Tagesschluss über die zentrale Hürde bei 23.476-23.530 Punkten befördern. Weitere Barrieren und potenzielle Erholungsziele liegen bei 23.566-23.609 Punkten und 23.692-23.769 Punkten. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 23.275 Punkten und 23.053-23.160 Punkten ausmachen. Ein Stundenschluss darunter würde das Risiko einer unmittelbaren Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends vom Rekordhoch mit sich bringen.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
18.986,8098 P.
|
21.925,4823 P.
|
–
|
Barriere
|
19.380,0000 P.
|
21.925,4823 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
45,81 EUR
|
16,61 EUR
|
1,71 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
27.348,3339 P.
|
25.179,2665 P.
|
–
|
Barriere
|
26.790,0000 P.
|
25.179,2665 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
6,0
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
38,85 EUR
|
16,33 EUR
|
3,21 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.