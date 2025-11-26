DAX - Angriff auf die zentrale Hürde

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX dehnte seine Erholung im gestrigen Handel schwungvoll aus und erreichte im späten Handel ein 3-Tages-Hoch bei 23.487 Punkten. Mit 23.465 Punkten schloss er knapp unter der am 18. November unterschrittenen 200-Tage-Linie (23.476).

Nächste Unterstützungen:

  • 23.275
  • 23.053-23.160
  • 22.943

Nächste Widerstände:

  • 23.476-23.530
  • 23.566-23.609
  • 23.692-23.769

Zur Aufhellung der technischen Ausgangslage müssen die Bullen den Index nun per Tagesschluss über die zentrale Hürde bei 23.476-23.530 Punkten befördern. Weitere Barrieren und potenzielle Erholungsziele liegen bei 23.566-23.609 Punkten und 23.692-23.769 Punkten. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 23.275 Punkten und 23.053-23.160 Punkten ausmachen. Ein Stundenschluss darunter würde das Risiko einer unmittelbaren Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends vom Rekordhoch mit sich bringen.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NQ

SX3LGY

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

18.986,8098 P.

21.925,4823 P.

Barriere

19.380,0000 P.

21.925,4823 P.

Hebel/Faktor*

5,2

14,3

10

Preis*

45,81 EUR

16,61 EUR

1,71 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

SY80EV

SJ0H9F

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

27.348,3339 P.

25.179,2665 P.

Barriere

26.790,0000 P.

25.179,2665 P.

Hebel/Faktor*

6,0

14,3

10

Preis*

38,85 EUR

16,33 EUR

3,21 EUR

*Indikativ

