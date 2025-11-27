Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte weiter nordwärts. Stützend für die Kauflaune wirkten anhaltende Zinssenkungsspekulationen in den USA nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen Chicagoer Einkaufsmanagerindex. Der DAX zog um 1,12 Prozent auf 23.726 Punkte an und eroberte damit seine steigende 200-Tage-Linie zurück. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 0,70 respektive 0,90 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 63 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 1,34 Punkte auf 18,39 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Technologie (+3,60%) und Banken (+3,42%). Gegen den Trend schwächelten Medienwerte (-0,97%) und Pharma & HealthCare (-0,57%). Stahlwerte fielen durch besonders deutliche Kursgewinne auf. Thyssenkrupp haussierte im MDAX um 5,82 Prozent. Die im SDAX notierte Salzgitter sprang um 11,63 Prozent nach oben. Hier beflügelte eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank unter Verweis auf die Pläne der Europäischen Kommission für eine stahlfreundlichere Wirtschaftspolitik. Im DAX hatte Commerzbank (+5,81%) nachrichtenlos die Nase vorne, gefolgt von Siemens Energy (+5,01%) und Infineon (+3,70%). Die rote Laterne hielt Brenntag (-1,57%).

An der Wall Street kletterte der Dow um 0,67 Prozent auf 47.427 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,87 Prozent auf 25.237 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug ebenfalls 69 Prozent. Es gab 123 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich acht Tiefs. Der US-Dollar orientierte sich abwärts. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,23 Prozent auf 1,1596 USD. Deutlich aufwärts ging es für die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum mit Aufschlägen von 3,26 beziehungsweise 3,20 Prozent gegenüber dem Greenback. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte auf einem Mehrwochentief bei 4,00 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,55 Prozent auf 4.163 USD. Stark gesucht waren Silber, Platin und Palladium mit Aufschlägen zwischen 1,57 und 3,91 Prozent. Der Preis für WTI-Öl kletterte trotz überraschend gestiegener Lagerbestände um 1,12 Prozent auf 58,60 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite, kamen jedoch etwas von den Tageshochs zurück. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,29 Prozent fester bei 223,69 Punkten. Besonders deutlich nach oben tendierte der japanische Nikkei 225 (+1,23%). Die Bank of Korea ließ wie allgemein erwartet ihren Leitzins unverändert bei 2,50 Prozent. Die Gewinne chinesischer Industrieunternehmen sackten im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent ab. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.705) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den GfK-Konsumklimaindikator, die Daten zur Geldmenge, Kreditvergabe und Wirtschaftsstimmung in der Eurozone sowie auf das Protokoll der letzten Ratssitzung der EZB. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Baywa. Die Cash-Börsen in den USA bleiben feiertagsbedingt (Thanksgiving) geschlossen.

