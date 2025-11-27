DAX - Aufschwung setzt sich fort
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX setzte seine Erholungsrally vom am 21. November gesehenen Korrekturtief im gestrigen Handel unmittelbar fort und knackte dabei die kurzfristig kritische Barriere 23.476-23.530 Punkten. Er schraubte sich bis auf ein zum Xetra-Schluss verbuchtes 7-Tages-Hoch bei 23.726 Punkten hinauf.
Nächste Unterstützungen:
- 23.588/23.594
- 23.445-23.515
- 23.275
Nächste Widerstände:
- 23.707-23.738
- 23.804
- 23.866/23.869
Im Rahmen des intakten kurzfristigen Aufwärtstrends sieht sich der Index nun einem erreichten Widerstandsbündel gegenüber, welches unter anderem aus der fallenden 20-Tage-Linie und der ebenfalls fallenden 200-Stunden-Linie resultiert. Eine Verschnaufpause würde auch mit Blick auf die überkauften Indikatoren im Stundenchart nicht überraschen. Mit einem signifikanten Stundenschluss oberhalb von 23.738 Punkten entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Zielen und Barrieren bei 23.804 Punkten, 23.866/23.869 Punkten und 23.928-24.041 Punkten. Unterstützt ist die Preiskurve als nächstes bei 23.588/23.594 Punkten und 23.445-23.515 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde nun ein erstes Warnsignal für ein mögliches Ende der Rally darstellen. Bestätigt würde dieses bearishe Szenario unterhalb der Supportzone bei 23.053-23.139 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
18.989,9125 P.
|
22.099,9809 P.
|
–
|
Barriere
|
19.380,0000 P.
|
22.099,9809 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,0
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
47,53 EUR
|
16,60 EUR
|
1,83 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.145,5905 P.
|
25.367,6072 P.
|
–
|
Barriere
|
27.580,0000 P.
|
25.367,6072 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,4
|
14,5
|
10
|
Preis*
|
44,11 EUR
|
16,43 EUR
|
2,96 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.