DAX - Aufschwung setzt sich fort

Datum: 26.11.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX setzte seine Erholungsrally vom am 21. November gesehenen Korrekturtief im gestrigen Handel unmittelbar fort und knackte dabei die kurzfristig kritische Barriere 23.476-23.530 Punkten. Er schraubte sich bis auf ein zum Xetra-Schluss verbuchtes 7-Tages-Hoch bei 23.726 Punkten hinauf.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.588/23.594
  • 23.445-23.515
  • 23.275

Nächste Widerstände:

  • 23.707-23.738
  • 23.804
  • 23.866/23.869

Im Rahmen des intakten kurzfristigen Aufwärtstrends sieht sich der Index nun einem erreichten Widerstandsbündel gegenüber, welches unter anderem aus der fallenden 20-Tage-Linie und der ebenfalls fallenden 200-Stunden-Linie resultiert. Eine Verschnaufpause würde auch mit Blick auf die überkauften Indikatoren im Stundenchart nicht überraschen. Mit einem signifikanten Stundenschluss oberhalb von 23.738 Punkten entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Zielen und Barrieren bei 23.804 Punkten, 23.866/23.869 Punkten und 23.928-24.041 Punkten. Unterstützt ist die Preiskurve als nächstes bei 23.588/23.594 Punkten und 23.445-23.515 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde nun ein erstes Warnsignal für ein mögliches Ende der Rally darstellen. Bestätigt würde dieses bearishe Szenario unterhalb der Supportzone bei 23.053-23.139 Punkten.

 

