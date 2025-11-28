Bechtle - Ausbruch aus der Range
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Bechtle-Aktie (WKN: 515870) war ausgehend vom im November 2021 bei 69,56 EUR verzeichneten Rekordhoch bis auf ein im Januar dieses Jahres gesehenes Mehrjahrestief bei 28,74 EUR gefallen. Darüber konnte sie einen bedeutenden Boden ausbilden. Nach einer schwungvollen mehrwöchigen Rally ging der Wert in eine volatile mehrmonatige Seitwärtskorrektur über. Zuletzt meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück. Nach der Ausformung einer bullishen Hammer-Kerze am 11. November spurtete das Papier von einem 7-Monats-Tief bei 33,28 EUR bis auf ein im gestrigen Handel verbuchtes 17-Monats-Hoch bei 43,40 EUR. Der hochvolumige Ausbruch aus der Handelsspanne signalisiert die Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends. Unter Chance-Risiko-Aspekten erscheint die Einnahme neuer Long-Positionen vorrangig in mögliche Rücksetzer hinein interessant. Die Notierung tauchte in eine Ziel- und Widerstandszone ein, die sich bis 44,50 EUR erstreckt. Darüber lassen sich potenzielle nächste Hürden und Ausdehnungsziele bei 45,47/45,72 EUR und 47,30-47,82 EUR ausmachen. Nächste Unterstützungen liegen bei 41,38-42,00 EUR und 40,64-40,84 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre zunächst ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung der Supportzone 36,06-38,00 EUR einzuplanen.
Produktideen
|
Bechtle
|
Unlimited Turbo
|
Unlimited Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
32,7371 EUR
|
56,6236 EUR
|
Barriere
|
33,5000 EUR
|
55,1500 EUR
|
Hebel
|
4,1
|
3,2
|
Preis*
|
1,06 EUR
|
1,35 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.