Puma und Deutsche Börse im Fokus
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag bei dünnem Volumen Zugewinne verzeichnen. Impulse von der Wall Street blieben aufgrund des Feiertages „Thanksgiving“ aus. Ein Anstieg im GfK-Konsumklimaindikator um 0,9 Punkte auf minus 23,2 Punkte für Dezember setzte keine Akzente. Der DAX kletterte um 0,18 Prozent auf ein 8-Tages-Hoch bei 23.768 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 1,07 respektive 0,99 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 74 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,54 Punkte auf 17,85 Zähler und liegt damit unterhalb seines langjährigen Durchschnittsniveaus. Die stärksten Sektoren waren Technologie (+2,55%) und Finanzdienstleister (+1,14%). Am schwächsten tendierten Versorgeraktien (-1,37%) und Banken (-0,58%). Deutsche Börse kletterte um 1,81 Prozent. Der Börsenbetreiber hatte kurz vor Xetra-Schluss ein unverbindliches Übernahmeangebot im Umfang von insgesamt rund 5,3 Milliarden EUR für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds abgegeben. Puma haussierte im MDAX um 18,91 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete, prüfe der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports Products eine mögliche Übernahme.
Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,17 Prozent schwächer bei 223,12 Punkten. An der Derivatebörse CME war der Handel für Futures und Optionen aufgrund eines überhitzten Datenzentrums ausgesetzt. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.772) ein behaupteter Handelsstart erwartet.
Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Frankreich. Q3-BIP-Daten gibt es aus der Schweiz und Kanada. In den USA findet heute lediglich ein verkürzter Handel statt. Der Aktienhandel endet um 19.00 Uhr MEZ, der Anleihehandel um 20.00 Uhr MEZ.
Produktideen
|
Puma
|
Faktor-Optionsschein
|
Faktor-Optionsschein
|
Typ
|
Long
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Faktor
|
3
|
3
|
Preis*
|
15,07 EUR
|
1,44 EUR
