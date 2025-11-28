DAX - Hürde voraus
Der DAX präsentierte sich gestern lediglich im frühen Handel stark. Unterhalb des Hochs der ersten Stundenkerze bei 23.831 Punkten schwenkte der Index in eine Seitwärtskonsolidierung ein.
Nächste Unterstützungen:
- 23.658-23.733
- 23.588/23.594
- 23.409-23.515
Nächste Widerstände:
- 23.831
- 23.866/23.869
- 23.928-24.041
Das ganz kurzfristige technische Bias zur heutigen Eröffnung gestaltet sich neutral. Ein Break über 23.831 Punkte würde nächste potenzielle Ausdehnungsziele bei 23.866/23.869 Punkten und 23.928-24.041 Punkten in den Fokus rücken. Die letztgenannte Zone ist kritisch. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde ein mögliches Ende der übergeordneten Abwärtskorrektur vom Rekordhoch wahrscheinlicher machen. Nächste Unterstützungen liegen bei 23.658-23.733 Punkten, 23.588/23.594 Punkten und 23.409-23.515 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb von 23.409 Punkten würde ein erstes prozyklisches Indiz für eine Fortsetzung des mehrwöchigen Abschwungs liefern.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
18.993,0151 P.
|
22.103,5918 P.
|
–
|
Barriere
|
19.380,0000 P.
|
22.103,5918 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,0
|
14,1
|
10
|
Preis*
|
47,87 EUR
|
16,94 EUR
|
1,86 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.144,0382 P.
|
25.366,2082 P.
|
–
|
Barriere
|
27.580,0000 P.
|
25.366,2082 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,4
|
14,7
|
10
|
Preis*
|
43,71 EUR
|
16,03 EUR
|
2,91 EUR
*Indikativ
