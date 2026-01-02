Ströer - Boden gefunden?
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie von Ströer (WKN: 749399) hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 82,50 EUR Ende 2020 übergeordnet den Weg gen Süden eingeschlagen. Nach einer Zwischenhausse ausgehend vom im September 2022 bei 34,44 EUR verzeichneten Mehrjahrestief bis auf im Mai gesehene 67,65 EUR drückten die Bären die Notierung bis auf ein im November 2025 bei 33,10 EUR verbuchtes 10-Jahres-Tief. Die damit verbundene geringfügige Unterschreitung des 2022er-Tiefs erwies sich als Fehlausbruch und somit Bärenfalle. Das Papier konnte das Kursniveau zurückerobern und arbeitet sich weiter nordwärts. Am letzten Handelstag des Jahres gelang die Überwindung der zuvor deckelnden 50-Tage-Linie. Zuvor generierte der trendfolgende MACD-Indikator aus einer positiven Divergenz heraus ein Kaufsignal und notiert mittlerweile über der Nulllinie. Nächste preisliche Hürden und potenzielle Erholungsziele liegen bei 37,29 EUR, 38,43/38,50 EUR und 39,80-40,95 EUR. Darüber würde sich das technische Bild weiter aufhellen und die fallende 200-Tage-Linie bei derzeit 44,62 EUR in den Blick rücken. Ein Tagesschluss unterhalb der nächsten Supportzone bei aktuell 35,98-36,48 EUR würde derweil nun bereits das kurzfristige Bild wieder eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 34,44 EUR und 33,10 EUR. Saisonal verfügt der Anteilsschein derzeit über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren sieben Mal im Zeitraum vom 2. Januar bis zum 17. Februar Zugewinne verzeichnen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 7,11 % (Median: +6,01 %).
Produktideen
|
Ströer SE & Co KGaA
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28,0878 EUR
|
46,4749 EUR
|
Barriere
|
28,0878 EUR
|
46,4749 EUR
|
Hebel
|
4,1
|
3,7
|
Preis*
|
0,91 EUR
|
0,99 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.