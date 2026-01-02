DAX - Allzeithoch in Rufweite
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX strebte am Dienstag weiter gen Norden und verzeichnete ein 2-Monats-Hoch bei 24.528 Punkten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen verabschiedete er sich bei 24.490 Punkten aus dem verkürzten Handel.
Nächste Unterstützungen:
- 24.389-24.401
- 24.305
- 24.243-24.254
Nächste Widerstände:
- 24.531
- 24.579
- 24.627/24.639
Der kurz- und mittelfristige Trend weist weiter nordwärts. Übergeordnet pendelt der Index seit Mai in einer Schiebezone volatil seitwärts. Mit den jüngsten Kursavancen befindet sich das Rekordhoch vom Oktober bei 24.771 Punkten wieder in unmittelbarer Rufweite. Potenzielle zwischengeschaltete Ziele und Hürden liegen bei 24.531 Punkten, 24.579 Punkten und 24.627/24.639 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Supportbereiche bei 24.389-24.401 Punkten, 24.305 Punkten und 24.243-24.254 Punkten ausmachen. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die letztgenannte Zone nicht per Stundenschluss unterboten wird.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.857,5463 P.
|
22.864,5930 P.
|
–
|
Barriere
|
20.350,0000 P.
|
22.864,5930 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
14,1
|
10
|
Preis*
|
47,19 EUR
|
17,27 EUR
|
2,43 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
29.202,4974 P.
|
26.283,1549 P.
|
–
|
Barriere
|
28.570,0000 P.
|
26.283,1549 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
46,44 EUR
|
17,42 EUR
|
2,05 EUR
*Indikativ
