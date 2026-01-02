DAX - Allzeithoch in Rufweite

Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.

Datum: 30.12.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX strebte am Dienstag weiter gen Norden und verzeichnete ein 2-Monats-Hoch bei 24.528 Punkten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen verabschiedete er sich bei 24.490 Punkten aus dem verkürzten Handel.

Nächste Unterstützungen:

  • 24.389-24.401
  • 24.305
  • 24.243-24.254

Nächste Widerstände:

  • 24.531
  • 24.579
  • 24.627/24.639

Der kurz- und mittelfristige Trend weist weiter nordwärts. Übergeordnet pendelt der Index seit Mai in einer Schiebezone volatil seitwärts. Mit den jüngsten Kursavancen befindet sich das Rekordhoch vom Oktober bei 24.771 Punkten wieder in unmittelbarer Rufweite. Potenzielle zwischengeschaltete Ziele und Hürden liegen bei 24.531 Punkten, 24.579 Punkten und 24.627/24.639 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Supportbereiche bei 24.389-24.401 Punkten, 24.305 Punkten und 24.243-24.254 Punkten ausmachen. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die letztgenannte Zone nicht per Stundenschluss unterboten wird.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX75M9

SX3WVJ

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.857,5463 P.

22.864,5930 P.

Barriere

20.350,0000 P.

22.864,5930 P.

Hebel/Faktor*

5,2

14,1

10

Preis*

47,19 EUR

17,27 EUR

2,43 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA1SR0

SX0G0A

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

29.202,4974 P.

26.283,1549 P.

Barriere

28.570,0000 P.

26.283,1549 P.

Hebel/Faktor*

5,3

14,2

10

Preis*

46,44 EUR

17,42 EUR

2,05 EUR

*Indikativ

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.