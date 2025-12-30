Aurubis - Hoch im Test
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte oberhalb des im März 2024 bei 57,36 EUR verzeichneten zyklischen Zwischentiefs einen übergeordneten Boden eingezogen und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte sie um rund 59 % zulegen. Aktuell probt der Wert die nachhaltige Überwindung des aus dem Jahr 2022 stammenden Rekordhochs (119,75 EUR) und konsolidiert im Dunstkreis dieser Barriere seitwärts. Ein prozyklisches Anschlusssignal für die Bullen entstünde mit einem Tagesschluss oberhalb des Konsolidierungshochs bei 123,50 EUR. Im Erfolgsfall liegen potenzielle nächste Ausdehnungsziele und Hürden bei 125,76 EUR, 126,67 EUR, 128,63 EUR und 128,63-131,80 EUR. Unterstützt ist die Preiskurve derzeit als nächstes bei 118,41-119,25 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 113,34-115,20 EUR mit sich bringen. Saisonal verfügt der Anteilsschein in der mittleren Frist über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren acht Mal im Zeitraum vom 30. Dezember bis zum 21. April Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 7,71 % (Median: +9,42 %).
Produktideen
|
Aurubis
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
92,9895 EUR
|
153,0484 EUR
|
Barriere
|
92,9895 EUR
|
153,0484 EUR
|
Hebel
|
4,1
|
3,8
|
Preis*
|
2,94 EUR
|
3,22 EUR
