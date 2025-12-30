Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart nach einem ruhigen und nachrichtenarmen Handel die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,05 Prozent auf 24.351 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 0,49 respektive 0,36 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 74 Gewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Der Volatilitätsindex VIX zog um 1,38 Punkte auf 15,00 Zähler an. Die stärksten Sektoren waren Chemie (+1,29 %) und Einzelhandel (+1,08 %). Belastet von fallenden Marktzinsen neigten Banken (-1,31 %) zur Schwäche. An der DAX-Spitze verbesserte sich adidas ohne Nachrichten um 2,34 Prozent, gefolgt von Continental (+1,97 %) und Vonovia (+1,42 %). Schwach im Markt lagen Deutsche Bank (-1,65 %) und Rheinmetall (-0,97 %).

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial um 0,51 Prozent auf 48.462 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,46 Prozent auf 25.526 Zähler nach. 60 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 58 Prozent. 41 neuen 52-Wochen-Hochs standen 27 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,1774 USD. Stark gesucht war der Yen, während die Rohstoffwährungen Neuseeland-Dollar, Austral-Dollar und Kanada-Dollar zur Schwäche neigten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,11 Prozent. Extreme Kursschwankungen gab es an den Edelmetallmärkten zu beobachten. Nach zwischenzeitlicher Markierung neuer Rekordstände brachen die Preise für Gold, Silber und Platin ein. Gold notierte an der Comex am Abend 4,36 Prozent tiefer bei 4.354 USD. Silber und Platin verbuchten Abschläge von 6,56 beziehungsweise 14,97 Prozent. Für Palladium ging es um 14,99 Prozent abwärts. Der Preis für WTI-Öl stieg derweil um 2,10 Prozent auf 57,93 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,14 Prozent schwächer bei 227,95 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.368) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Chicagoer Einkaufsmanagerindex und das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung. An den Börsen in Deutschland und der Schweiz findet ein verkürzter Handel (bis 14.00 Uhr) statt. Über unsere Direkthandelspartner ist der Handel für alle Société Générale-Derivate außerbörslich bis 22.00 Uhr möglich. Der nächste Handelstag ist der 2. Januar 2026.

