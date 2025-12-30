DAX - Outside Day

Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.

Datum: 29.12.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX zeigte sich gestern schwankungsfreudig und pendelte zwischen 24.254 Punkten und 24.389 Punkten seitwärts. Er formte dabei einen Outside Day (Handelsspanne umfasst die komplette Spanne des Vortages).

Nächste Unterstützungen:

  • 24.305
  • 24.254
  • 24.203-24.227

Nächste Widerstände:

  • 24.389-24.475
  • 24.531
  • 24.627

Die technische Ausgangslage gestaltet sich zur heutigen Eröffnung neutral. Auf der Oberseite wird der Index bei 24.389-24.475 Punkten gedeckelt. Ein Tagesschluss darüber ist zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals erforderlich. Im Erfolgsfall liegen nächste potenzielle Barrieren und Ziele bei 24.531 Punkten, 24.627 Punkten, 24.691 Punkten und 24.771 Punkten. Die nächsten Unterstützungen lassen sich bei 24.305 Punkten, 24.254 Punkten und 24.203-24.227 Punkten ausmachen. Darunter (Stundenschlusskursbasis) käme es zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 24.153 Punkte, 24.108 Punkte und 24.051-24.063 Punkte. 

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NV

SX3JVR

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.245,1980 P.

22.652,8034 P.

Barriere

19.640,0000 P.

22.652,8034 P.

Hebel/Faktor*

4,8

14,2

10

Preis*

51,26 EUR

17,27 EUR

2,25 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA12G5

FA8N3W

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.923,3067 P.

26.023,3267 P.

Barriere

28.340,0000 P.

26.023,3267 P.

Hebel/Faktor*

5,3

14,5

10

Preis*

45,63 EUR

16,69 EUR

2,23 EUR

*Indikativ

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.