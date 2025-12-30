DAX - Outside Day
Der DAX zeigte sich gestern schwankungsfreudig und pendelte zwischen 24.254 Punkten und 24.389 Punkten seitwärts. Er formte dabei einen Outside Day (Handelsspanne umfasst die komplette Spanne des Vortages).
Nächste Unterstützungen:
- 24.305
- 24.254
- 24.203-24.227
Nächste Widerstände:
- 24.389-24.475
- 24.531
- 24.627
Die technische Ausgangslage gestaltet sich zur heutigen Eröffnung neutral. Auf der Oberseite wird der Index bei 24.389-24.475 Punkten gedeckelt. Ein Tagesschluss darüber ist zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals erforderlich. Im Erfolgsfall liegen nächste potenzielle Barrieren und Ziele bei 24.531 Punkten, 24.627 Punkten, 24.691 Punkten und 24.771 Punkten. Die nächsten Unterstützungen lassen sich bei 24.305 Punkten, 24.254 Punkten und 24.203-24.227 Punkten ausmachen. Darunter (Stundenschlusskursbasis) käme es zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 24.153 Punkte, 24.108 Punkte und 24.051-24.063 Punkte.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.245,1980 P.
|
22.652,8034 P.
|
–
|
Barriere
|
19.640,0000 P.
|
22.652,8034 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,8
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
51,26 EUR
|
17,27 EUR
|
2,25 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.923,3067 P.
|
26.023,3267 P.
|
–
|
Barriere
|
28.340,0000 P.
|
26.023,3267 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,5
|
10
|
Preis*
|
45,63 EUR
|
16,69 EUR
|
2,23 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.