Airbus - von hier aus Steigflug?
um Uhr erstellt.
Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) bewegt sich in einem intakten langfristigen Haussetrend. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte sie um rund 29 Prozent zulegen. Zuletzt hatte sie im Oktober bei 216,85 EUR ein Rekordhoch verzeichnet und war anschließend in den Korrekturmodus eingeschwenkt. Am 1. Dezember kam es zu einem hochvolumigen Sell-off und der Ausbildung eines Korrekturtiefs bei 182,46 EUR oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie. Seither orientiert sich die Notierung wieder nordwärts und konnte am Freitag im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle ein relevantes Widerstandscluster in Gestalt unter anderem der korrektiven Abwärtstrendlinie, der 50-Tage-Linie und des 61,8%-Fibonacci-Retracements überwinden. Potenzielle nächste Hürden und Kursziele lassen sich bei 205,30 EUR und 207,35-210,35 EUR ausmachen. Mit einem Tagesschluss über der letztgenannten Zone würde die erneute Machtübernahme durch die Bullen im mittelfristigen Zeitfenster bestätigt. Nächste mögliche Etappenziele liegen im Erfolgsfall bei 213,40 EUR, 216,85/217,91 EUR und 224,42-226,93 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleibt das Chartbild konstruktiv, solange nicht im Rahmen eines möglichen Pullbacks die Supportzone 194,38-197,28 EUR per Tagesschluss verletzt wird. Darunter entstünden hingegen Abwärtsrisiken in Richtung 190,40 EUR und 180,56-182,46 EUR.
Produktideen
|
Airbus SE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
155,8410 EUR
|
247,4778 EUR
|
Barriere
|
155,8410 EUR
|
247,4778 EUR
|
Hebel
|
4,2
|
4,4
|
Preis*
|
4,89 EUR
|
4,52 EUR
