Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am ersten Handelstag des neuen Jahres in einem nachrichtenarmen Handel weiter nordwärts. Der DAX stieg um 0,20 Prozent auf 24.539 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 1,18 respektive 0,06 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 63 Kursgewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,31 Punkte auf 15,09 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Automobilwerte (+2,96 %) und Versorgertitel (+2,77 %) am stärksten gesucht. Unter Druck standen derweil vor allem Softwareaktien (-2,93 %) und Versicherungen (-1,86 %). Die obersten Plätze auf dem DAX-Tableau belegten nachrichtenlos MTU (+4,48 %), RWE (+3,65 %) und BMW (+3,41 %). Im Tabellenkeller befanden sich Munich Re (-3,88 %), Hannover Rück (-3,53 %) und SAP (-3,07 %). Spitzenreiter im MDAX war Aixtron ohne Nachrichten Aixtron mit einem Plus von 13,20 Prozent. Der Anteilsschein beendete damit eine mehrwöchige Konsolidierung.

An der Wall Street schloss der Dow 0,66 Prozent fester bei 48.382 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor derweil 0,17 Prozent auf 25.206 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 76 neuen 52-Wochen-Hochs standen 45 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,11 Prozent tiefer bei 1,1720 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um zwei Basispunkte auf 4,20 Prozent. Gold gab an der Comex um 0,26 Prozent auf 4.330 USD nach. Der Preis für WTI-Öl sank um 0,17 Prozent auf 57,32 USD und gab im heutigen asiatischen Handel nach der US-Militärintervention in Venezuela um rund 1 Prozent weiter nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,56 Prozent fester auf einem Rekordhoch bei 234,17 Punkten. Besonders deutlich aufwärts tendierten der taiwanesische Taipei TWSE (+2,57 %), der Nikkei 225 (+3,16 %) in Tokio sowie der koreanische Kospi (+3,22 %). Vor allem Technologiewerte waren gesucht. Kräftige Zugewinne verbuchten Samsung Electronics (+5,57 %) und TSMC (+6,31 %). Der Ratingdog-PMI für den chinesischen Servicesektor sank im Dezember moderat von zuvor 52,1 auf 52,0 Punkte. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Japan stieg von zuvor 48,7 auf 50,0 Punkte und übertraf damit die Konsensschätzung (49,7). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.635) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf den Sentix-Konjunkturindex für Deutschland sowie auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA.

