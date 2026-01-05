DAX - Aufschwung intakt
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX dehnte seinen Aufwärtstrend am Freitag bis auf ein im frühen Handel bei 24.677 Punkten verbuchtes 12-Wochen-Hoch aus. Nach einer anschließenden dreiwelligen Korrekturbewegung verabschiedete er sich bei 24.539 Punkten aus der Sitzung.
Nächste Unterstützungen:
- 24.449-24.500
- 24.381-24.400
- 24.305
Nächste Widerstände:
- 24.614
- 24.677/24.691
- 24.771
Der Index hat nun wieder das obere Ende der mehrmonatigen Stauzone erreicht. Sowohl der langfristige Haussetrend als auch der mehrwöchige Aufwärtstrend vom November-Tief sind intakt und die Preiskurve befindet sich oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 24.614 Punkten, 24.677/24.691 Punkten und 24.771 Punkten (Rekordhoch). Ein Tagesschluss über 24.832 Punkten würde die Vorherrschaft der Bullen bestätigen und mögliche nächste Zielbereiche bei 25.269-25.470 Punkten und 25.901-26.165 Punkten in den Fokus rücken. Nächste Unterstützungen liegen bei 24.449-24.500 Punkten, 24.381-24.400 Punkten, 24.305 Punkten, 24.270 Punkten und 24.203-24.254 Punkten. Darunter käme es zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.867,3668 P.
|
22.875,9007 P.
|
–
|
Barriere
|
20.350,0000 P.
|
22.875,9007 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
14,6
|
10
|
Preis*
|
47,00 EUR
|
17,02 EUR
|
2,42 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
29.197,7442 P.
|
26.278,8769 P.
|
–
|
Barriere
|
28.570,0000 P.
|
26.278,8769 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,0
|
10
|
Preis*
|
46,40 EUR
|
17,35 EUR
|
2,06 EUR
*Indikativ
