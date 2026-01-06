Repsol - Bullen am Ruder
Die Aktie des stark in Venezuela engagierten spanischen Energiekonzerns Repsol (WKN: 876845) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Auf Sicht eines Jahres konnte der dividendenstarke Titel um rund 40 % zulegen. Das ganz langfristige Chartbild seit 2015 kann als mehrjährige Bodenbildung oberhalb des im Oktober 2020 bei 5,04 EUR verbuchten zyklischen Tiefs gewertet werden. Diese Bodenbildung würde bestätigt, falls die nach der dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Rally der vergangenen Tage nun im Fokus stehende Widerstandszone 17,15/17,51 EUR nachhaltig überwunden werden kann. Im Erfolgsfall wäre in der langen Frist ein Vorstoß mit Zielrichtung 27,91/30,59 EUR plausibel. Zwischengeschaltete Hürden lassen sich bei 18,74 EUR, 20,08 EUR, 20,80/21,07 EUR und 24,23/24,90 EUR ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in der kurzen Frist in einer starken Position, solange der Support bei aktuell 15,66-16,07 EUR nicht per Tagesschluss verletzt wird. Unter 15,21 EUR würde das bullishe Setup negiert und es wäre zunächst eine Ausdehnung der im November gestartete Korrekturphase einzuplanen.
Produktideen
|
Repsol SA
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
12,5675 EUR
|
21,5490 EUR
|
Barriere
|
12,5675 EUR
|
21,5490 EUR
|
Hebel
|
3,8
|
3,5
|
Preis*
|
4,49 EUR
|
0,48 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.