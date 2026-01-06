Der deutsche Aktienmarkt strebte zum Beginn der ersten vollständigen Handelswoche des neuen Jahres weiter nordwärts. Für den DAX ging es um 1,34 Prozent nach oben auf ein neues Allzeithoch bei 24.869 Punkten. Noch deutlichere Zugewinne verbuchten der MDAX der mittelgroßen Werte (+1,53 %) sowie der TecDAX (+2,14 %). In den drei genannten Indizes gab es 76 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,24 Punkte auf 15,32 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+4,25 %) und Industrie (+3,05 %). Schwach präsentierten sich derweil Automobilwerte (-2,37 %) und Chemietitel (-1,33 %). An der DAX-Spitze haussierte Rheinmetall um 9,36 Prozent. Auch im MDAX waren mit Hensoldt (+8,18 %) und Renk (+8,03 %) Rüstungswerte mit Blick auf gestiegene geopolitische Risiken am stärksten gesucht.

An der Wall Street zog der Dow um 1,23 Prozent auf ein Rekordhoch bei 48.977 Punkten an. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,77 Prozent auf 25.401 Zähler vor. 67 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei ebenfalls 67 Prozent. 207 neuen 52-Wochen-Hochs standen 31 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. Lediglich der Kanada-Dollar zeigte sich noch schwächer, da Kanada als möglicher Verlierer gilt, falls die USA in Zukunft mehr schweres Rohöl aus Venezuela importieren. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,05 Prozent fester bei 1,1726 USD. Starke Zugewinne waren beim Bitcoin (+4,58 %) und bei Ethereum (+3,62 %) zu beobachten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,17 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 2,82 Prozent auf 4.452 USD. Für Silber, Platin und Palladium ging es um 3,99 bis 6,84 Prozent aufwärts. Der Preis für WTI-Öl stieg nach anfänglichen Abgaben um 1,80 Prozent auf 58,35 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,28 Prozent fester auf einem Rekordhoch bei 237,46 Punkten. Besonders kräftig nach oben tendierten der Hang Seng Index (+1,40 %) sowie der Hang Seng Tech Index (+1,57 %) in Hongkong. Kursstützend für chinesische Technologiewerte wirkten Aussagen des chinesischen Premierministers Li Qiang. Dieser forderte BYD und andere Technologiekonzerne auf, weiter in Forschung und Entwicklung zu investieren, um Innovationen voranzubringen. Charttechnisch konnte der Hang Seng Tech Index eine am Freitag abgeschlossene mehrwöchige Bodenbildung bestätigen und ein 8-Wochen-Hoch erzielen. Kupfer an der LME verteuerte sich um 2,44 Prozent auf ein Allzeithoch bei 13.309 USD je Tonne. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.905) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die von S&P Global veröffentlichten Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Daneben sind die vorläufigen Dezember-Verbraucherpreisdaten für Deutschland von Interesse. Unternehmensseitig könnten sich für Siemens Impulse von einer Keynote des CEO bei der CES in Las Vegas ab 17.30 Uhr ergeben.

