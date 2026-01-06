DAX - weiter aufwärts
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX setzte gestern seinen Aufschwung dynamisch fort und zog im Rahmen von zwei Aufwärtswellen bis auf ein zum Xetra-Schluss verbuchtes neues Rekordhoch bei 24.869 Punkten an.
Nächste Unterstützungen:
- 24.825
- 24.771
- 24.632-24.677
Nächste Widerstände:
- 25.269-25.470
- 25.901-26.165
- 26.557-26.846
Die seit Mai etablierte Stauzone wurde somit nach oben verlassen. Der Weg des geringsten Widerstands weist in allen Zeitebenen nordwärts. Nächste potenzielle Ziele und Hürden lassen sich bei 25.269-25.470 Punkten, 25.901-26.165 Punkten und 26.557-26.846 Punkten ausmachen. Nächste Unterstützungen für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 24.825 Punkten, 24.771 Punkten und 24.632-24.677 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone wäre ein erstes Indiz für den Start einer deutlicheren Verschnaufpause.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.867,3668 P.
|
23.113,7241 P.
|
–
|
Barriere
|
20.350,0000 P.
|
23.113,7241 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,0
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
49,93 EUR
|
17,56 EUR
|
2,71 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
29.197,7442 P.
|
26.499,4726 P.
|
–
|
Barriere
|
28.570,0000 P.
|
26.499,4726 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,7
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
43,37 EUR
|
17,41 EUR
|
1,80 EUR
*Indikativ
