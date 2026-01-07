Infineon - Ausbruch aus der Range
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) bewegte sich seit 2023 in einer breiten Stauzone, die sich von 23,17 EUR bis 40,27 EUR erstreckte. Der am Reaktionstief bei 34,80 EUR am 18. Dezember vergangenen Jahres gestartete dynamische Aufwärtsimpuls beförderte sie schließlich im gestrigen Handel aus der Range bis auf ein 5-Jahres-Hoch bei 42,04 EUR. Die Bullen befinden sich damit in allen relevanten Zeitebenen am Ruder. Das Handelsvolumen bestätigt die bullishe Sichtweise. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lassen sich bei 42,89 EUR und 43,44-43,85 EUR ausmachen. Eine nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone könnte die Rally unmittelbar in Richtung der nächsten Zielregion 45,79-46,80 EUR ausdehnen. Mit Blick auf die kurzfristig überhitzte Lage in den markttechnischen Indikatoren würde eine zeitnah einsetzende Verschnaufpause nicht überraschen. Mögliche nächste Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 40,15-40,54 EUR, 39,43 EUR und 38,06-38,72 EUR. Zu einer Eintrübung des übergeordneten Chartbildes käme es erst unterhalb von 34,00-35,36 EUR.
Produktideen
|
Infineon Technologies
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
31,5755 EUR
|
52,0677 EUR
|
Barriere
|
31,5755 EUR
|
52,0677 EUR
|
Hebel
|
3,9
|
4,0
|
Preis*
|
1,07 EUR
|
1,05 EUR
