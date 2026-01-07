Der deutsche Aktienmarkt setzte seinen positiven Trend am Dienstag mit nachlassender Dynamik fort. Der DAX schloss 0,10 Prozent fester auf einem Allzeithoch bei 24.892 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,69 respektive 1,33 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 59 Gewinner und 41 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,06 Punkte auf 15,27 Zähler. Den zweiten Tag in Folge verzeichnete der Technologiesektor (+4,54 %) ein Plus von über 4 Prozent und hatte damit klar die Nase vorne. Schwach präsentierte sich derweil weiterhin der Softwaresektor (-1,91 %). Daimler Truck haussierte an der DAX-Spitze um 5,74 Prozent. Die Aktie hatte am Vortag ihre 200-Tage-Linie überwunden und verzeichnete nach der Beendigung einer mehrtägigen Konsolidierung ein 4-Monats-Hoch. Kursstützend wirkten weiterhin positive Branchensignale aus Übersee. In den USA waren die Nutzfahrzeug-Auftragszahlen im Dezember nach oben geschnellt. Ebenfalls stark im Markt lagen Infineon (+4,80 %) und Qiagen (+2,87 %). Die rote Laterne hielt adidas mit einem Minus von 3,62 Prozent. Das Papier litt unter einer doppelten Abstufung auf „Underperform“ durch die Analysten von Bank of America.

An der Wall Street stieg der Dow um 0,99 Prozent auf ein Rekordhoch bei 49.462 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,94 Prozent auf 25.640 Zähler vor. 63 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. 226 neuen 52-Wochen-Hochs standen 39 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Austral-Dollar auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,26 Prozent tiefer bei 1,1691 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,17 Prozent und verbleibt damit in einer mehrwöchigen außergewöhnlich engen Handelsspanne. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,09 Prozent auf 4.500 USD. Noch kräftiger aufwärts ging es mit Silber (+5,61 %), Platin (+7,07 %) und Palladium (+6,37 %). Der Preis für WTI-Öl fiel um 2,25 Prozent auf 57,01 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,50 Prozent tiefer bei 236,12 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,05 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.986) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse aus den USA vom ADP-Arbeitsmarktbericht, von den Jolts-Arbeitsmarktdaten und dem ISM-Index für den Servicesektor ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Albertsons Companies. Grenke veröffentlicht die Zahlen zum Neugeschäft im vierten Quartal.

