DAX - Gewinnmitnahmen
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX schraubte sich gestern bis auf ein neues Rekordhoch bei 24.969 Punkten hinauf. Dort am Nachmittag einsetzende Gewinnmitnahmen schickten ihn bis zum Xetra-Schluss auf 24.892 Punkte zurück. Damit verblieb ein Tagesplus von 24 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 24.771-24.836
- 24.640-24.677
- 24.389-24.475
Nächste Widerstände:
- 24.969
- 25.269-25.470
- 25.901-26.165
Die ganz kurzfristige Ausgangslage ist zur heutigen Eröffnung neutral. Der Trend bleibt in allen Zeitebenen aufwärtsgerichtet. Ein bullishes Anschlusssignal entstünde mit einem Stundenschluss über 24.969 Punkten. Als aktive potenzielle nächste Zielregionen fungieren weiterhin die Bereiche 25.269-25.470 Punkte und 25.901-26.165 Punkte. Unterstützt ist die Preiskurve als nächstes bei 24.771-24.836 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 24.640-24.677 Punkte und eventuell 24.389-24.475 Punkte.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.873,9138 P.
|
23.121,3410 P.
|
–
|
Barriere
|
20.350,0000 P.
|
23.121,3410 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,9
|
13,4
|
10
|
Preis*
|
50,97 EUR
|
18,58 EUR
|
2,82 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
29.815,7780 P.
|
26.738,7573 P.
|
–
|
Barriere
|
29.180,0000 P.
|
26.738,7573 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
14,1
|
10
|
Preis*
|
48,51 EUR
|
17,79 EUR
|
1,72 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.