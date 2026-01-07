DAX - Gewinnmitnahmen

Der DAX schraubte sich gestern bis auf ein neues Rekordhoch bei 24.969 Punkten hinauf. Dort am Nachmittag einsetzende Gewinnmitnahmen schickten ihn bis zum Xetra-Schluss auf 24.892 Punkte zurück. Damit verblieb ein Tagesplus von 24 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 24.771-24.836
  • 24.640-24.677
  • 24.389-24.475

Nächste Widerstände:

  • 24.969
  • 25.269-25.470
  • 25.901-26.165

Die ganz kurzfristige Ausgangslage ist zur heutigen Eröffnung neutral. Der Trend bleibt in allen Zeitebenen aufwärtsgerichtet. Ein bullishes Anschlusssignal entstünde mit einem Stundenschluss über 24.969 Punkten. Als aktive potenzielle nächste Zielregionen fungieren weiterhin die Bereiche 25.269-25.470 Punkte und 25.901-26.165 Punkte. Unterstützt ist die Preiskurve als nächstes bei 24.771-24.836 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 24.640-24.677 Punkte und eventuell 24.389-24.475 Punkte.

 

