Die Jenoptik-Aktie (WKN: A2NB60) hatte im April bei 14,37 EUR ein 5-Jahres-Tief markiert. Im Rahmen der zweiten Aufwärtswelle des seither etablierten mittelfristigen Aufwärtstrends kam zuletzt nach mehrmonatigem Pendeln um die 200-Tage-Linie deutlicher Schwung in die Notierung. Vom Dezember-Tief konnte sie in der Spitze um rund 18 % zulegen. Bereits Ende November generierten die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage ein bullishes Crossing („Golden Cross“). Das Handelsvolumen bestätigt den Aufwärtstrend. Mit dem gestrigen Kursschub (+2,84 %) überwand das Papier eine bedeutsame Widerstandszone und verbuchte ein 10-Monats-Hoch. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele und Hürden befinden sich bei 22,12/22,37 EUR, 23,49-24,09 EUR und 24,70-25,32 EUR. Oberhalb der letztgenannten Zone würde sich das längerfristige Chartbild deutlicher aufhellen. Nächste Unterstützungen und potenzielle Auffangbereiche im Fall eines Rücksetzers befinden sich bei 21,00-21,30 EUR und 19,90-20,29 EUR. Die bullishe Perspektive im mittelfristigen Zeitfenster würde erst unterhalb 19,06-19,57 EUR getrübt.
Produktideen
|
Jenoptik
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
16,6796 EUR
|
26,4841 EUR
|
Barriere
|
16,6796 EUR
|
26,4841 EUR
|
Hebel
|
4,1
|
4,2
|
Preis*
|
5,13 EUR
|
0,52 EUR
*Indikativ
