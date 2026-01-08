DAX - kurzfristig überhitzt

Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.

Datum: 07.01.2026; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX formte gestern eine Aufwärtslücke und strebte anschließend weiter nordwärts. Zur Schlussauktion verbuchte der Index ein Allzeithoch bei 25.122 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 25.039
  • 24.958-24.983
  • 24.771-24.836

Nächste Widerstände:

  • 25.122
  • 25.269-25.470
  • 25.901-26.165

Der RSI-Indikator notiert auf Basis des Stundencharts bei 78 Punkten. Mit Blick auf den Tageschart liegt der Indikator mit 75 Punkten ebenfalls im überhitzten Bereich. Zudem befindet sich die komplette gestrige Tageskerze außerhalb der Bollinger Bänder. Die Wahrscheinlichkeit für eine temporäre Verschnaufpause ist somit deutlich erhöht. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 25.039 Punkten und 24.958-24.983 Punkten ausmachen. Ein Stundenschluss darunter würde eine erste preisliche Bestätigung für den möglichen Start einer Schwächephase liefern. Weitere Auffangbereiche liegen bei 24.771-24.836 Punkten und 24.640-24.677 Punkten. Ein Stundenschluss über 25.122 Punkten würde nun ein bullishes Anschlusssignal generieren und die nächste Zielregion bei 25.269-25.470 Punkten in den Fokus rücken.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX7V55

FC3CGM

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

20.376,6161 P.

23.398,5904 P.

Barriere

20.860,0000 P.

23.398,5904 P.

Hebel/Faktor*

5,3

14,5

10

Preis*

47,55 EUR

17,35 EUR

2,97 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA60JB

SX03CH

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

29.814,1599 P.

26.837,2206 P.

Barriere

29.180,0000 P.

26.837,2206 P.

Hebel/Faktor*

5,3

14,5

10

Preis*

47,17 EUR

17,43 EUR

1,63 EUR

*Indikativ

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.