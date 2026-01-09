E.ON - Bullen am Ruder
Die Aktie des Versorgers E.ON (WKN: ENAG99) hatte im Oktober 2022 ein zyklisches Mehrjahrestief bei 7,28 EUR eingezogen. Der seither laufende primäre Aufwärtstrend ist intakt. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte das Papier um rund 53% zulegen. Zuletzt hatte der Wert eine mehrmonatige Seitwärtskorrektur durchlaufen und mit dem Kursanstieg der vergangenen beiden Tage ein bullishes Ausbruchssignal geliefert. Der gestrige Kursschub bestätigte den Ausbruch und führte zugleich über das 23,6%-Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Baisse auf ein Mehrjahreshoch bei 16,97 EUR. Mögliche nächste Ziele und Widerstände liegen bei 17,08 EUR, 17,30 EUR, 17,76-18,00 EUR, 18,51 EUR und 19,71/19,74 EUR. Mögliche Rücksetzer würden nun in den Bereichen 16,49/16,55 EUR und 16,16 EUR auf potenzielle Unterstützung treffen. Das mittelfristige Chartbild bleibt bullish, solange nicht die massive Supportzone bei aktuell 15,55-15,76 EUR verletzt wird.
Produktideen
|
E.ON SE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
13,1399 EUR
|
21,3904 EUR
|
Barriere
|
13,1399 EUR
|
21,3904 EUR
|
Hebel
|
4,5
|
3,8
|
Preis*
|
3,75 EUR
|
0,45 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.