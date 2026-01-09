Dem deutschen Aktienmarkt ging nach der jüngsten Rally am Donnerstag trotz starker Daten zum deutschen Auftragseingang etwas die Luft aus. Der DAX verabschiedete sich 0,02 Prozent fester bei 25.127 Punkten aus dem Handel und verzeichnete ein neues Rekordhoch. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg um 0,06 Prozent. Für den TecDAX ging es derweil um 0,41 Prozent abwärts. In den drei Indizes gab es 44 Gewinner und 53 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,21 Punkte auf 15,86 Zähler. Stark gesucht waren die Sektoren Telekommunikation (+3,51 %) und Konsum (+2,42 %). Gemieden wurden hingegen die zuletzt gut gelaufenen Technologiewerte (-3,74 %). Die DAX-Spitze belegte die Deutsche Telekom (+3,70 %) gefolgt von Bayer (+3,12 %) und adidas (+2,77 %). Die schwächsten Werte im Leitindex waren Siemens Energy (-4,60 %), Infineon (-3,74 %) und Zalando (-2,31 %). Im MDAX machte die Puma-Aktie (+8,55 %) einen Satz nach oben. Hier beflügelte ein Reuters-Bericht, wonach die chinesische Anta Sports dem Großaktionär Pinault seine Beteiligung an dem fränkischen Sportartikelhersteller abkaufen wolle.

An der Wall Street rückte der Dow um 0,55 Prozent auf 49.266 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq 100 gab hingegen um 0,57 Prozent auf 25.507 Zähler nach. 67 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten grüne Vorzeichen. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. 164 neuen 52-Wochen-Hochs standen 28 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,19 Prozent auf 1,1653 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um 2 Basispunkte auf 4,18 Prozent. Gold legte an der Comex um 0,52 Prozent auf 4.486 USD zu. Der Preis für WTI-Öl sprang um 4,61 Prozent auf 58,57 USD nach oben.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,13 Prozent fester bei 234,36 Punkten. Besonders deutlich nach oben tendierte der Nikkei 225 (+1,61 %) in Tokio. In China standen Inflationsdaten im Fokus. Die Verbraucherpreise in der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen im Dezember um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies war ein 34-Monats-Hoch. Die Erzeugerpreise sanken um 1,9 Prozent (Vormonat: -2,2 %). Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (25.164) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie auf dem US-Arbeitsmarktbericht für Dezember. Zudem könnte der US-Supreme Court über die Verfassungsmäßigkeit der von US-Präsident Trump erlassenen reziproken Zölle entscheiden.

