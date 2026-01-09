DAX - Pattsituation
Der DAX konnte gestern in der ersten Handelsstunde ein neues Rekordhoch bei 25.218 Punkten markieren. Darunter schwenkte er in eine Seitwärtsbewegung ein und schloss bei 25.127 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 25.019-25.039
- 24.969-24.983
- 24.771-24.866
Nächste Widerstände:
- 25.218
- 25.269-25.470
- 25.901-26.165
Die auf Basis des Tagescharts geformte Doji-Kerze signalisiert ein kurzfristiges Patt auf dem erreichten Kursniveau. Die Trendindikation bleibt jedoch in allen Zeitebenen bullish. Ein heutiger Anstieg über 25.218 Punkten würde die in unmittelbarer Rufweite befindliche nächste relevante Fibonacci-Zielzone 25.269-25.470 Punkte in den Blick rücken. Angesicht der überhitzten Lage in den markttechnischen Indikatoren sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächster Support befindet sich bei 25.019-25.039 Punkten. Dessen signifikante Verletzung, insbesondere per Stundenschluss, würde ein erstes prozyklisches Indiz für den Start einer deutlicheren Verschnaufpause im kurzfristigen Zeitfenster liefern. Weitere Auffangbereiche lassen sich bei 24.969-24.983 Punkten und 24.771-24.866 Punkten ausmachen.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
20.379,9718 P.
|
23.402,4439 P.
|
–
|
Barriere
|
20.860,0000 P.
|
23.402,4439 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
47,66 EUR
|
17,87 EUR
|
3,05 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
29.812,5418 P.
|
26.835,7640 P.
|
–
|
Barriere
|
29.180,0000 P.
|
26.835,7640 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,4
|
14,9
|
10
|
Preis*
|
46,45 EUR
|
16,70 EUR
|
1,58 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.