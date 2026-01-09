DAX - Pattsituation

Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.

Datum: 08.01.2026; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX konnte gestern in der ersten Handelsstunde ein neues Rekordhoch bei 25.218 Punkten markieren. Darunter schwenkte er in eine Seitwärtsbewegung ein und schloss bei 25.127 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 25.019-25.039
  • 24.969-24.983
  • 24.771-24.866

Nächste Widerstände:

  • 25.218
  • 25.269-25.470
  • 25.901-26.165

Die auf Basis des Tagescharts geformte Doji-Kerze signalisiert ein kurzfristiges Patt auf dem erreichten Kursniveau. Die Trendindikation bleibt jedoch in allen Zeitebenen bullish. Ein heutiger Anstieg über 25.218 Punkten würde die in unmittelbarer Rufweite befindliche nächste relevante Fibonacci-Zielzone 25.269-25.470 Punkte in den Blick rücken. Angesicht der überhitzten Lage in den markttechnischen Indikatoren sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächster Support befindet sich bei 25.019-25.039 Punkten. Dessen signifikante Verletzung, insbesondere per Stundenschluss, würde ein erstes prozyklisches Indiz für den Start einer deutlicheren Verschnaufpause im kurzfristigen Zeitfenster liefern. Weitere Auffangbereiche lassen sich bei 24.969-24.983 Punkten und 24.771-24.866 Punkten ausmachen.

 

