Gold - weiter nordwärts
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der Goldpreis strebt in allen Zeitebenen nordwärts und konnte in den vergangenen zwölf Monaten um rund 71 % zulegen. Nach einer mehrtägigen Verschnaufpause brach die Notierung im heutigen asiatischen Handel aus der Konsolidierung aus und kletterte bis auf ein Rekordhoch bei 4.601 USD. Er arbeitete damit eine relevante Fibonacci-Zielzone ab. Ein signifikanter Anstieg über die Marke von 4.603 USD könnte den Aufschwung unmittelbar ausdehnen in Richtung der nächsten potenziellen Zielregion 4.687-4.740 USD. Darüber befinden sich weitere Zwischenetappen auf dem Weg zur psychologisch bedeutsamen 5.000 USD-Marke bei 4.876 USD und 4.962 USD. Eine Verletzung des Unterstützungsbereiches 4.381-4.437 USD wäre nun ein erstes Warnsignal für den möglichen Start einer korrektiven Phase. Deutlicher eintrüben würde sich das mittelfristige Bild erst unterhalb von 4.226-4.293 USD. Die Saisonalität liefert bis zum 11. April deutlichen Rückenwind. Laut Seasonax konnte das Edelmetall in den vergangenen zehn Jahren neun Mal im Zeitraum vom 12. Januar bis zum 11. April Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 7,94 % (Median: +6,70 %).
Produktideen
|
Gold (Spotpreis)
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
3.604,0751 USD
|
5.407,1622 USD
|
Barriere
|
3.604,0751 USD
|
5.407,1622 USD
|
Hebel
|
5,0
|
5,0
|
Preis*
|
78,03 EUR
|
77,59 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.