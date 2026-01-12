DAX - überkauft an der Hürde
Der DAX schraubte sich am Freitag weiter nach oben bis auf ein am Nachmittag verbuchtes neues Allzeithoch bei 25.281 Punkten. Nach Gewinnmitnahmen schloss er bei 25.262 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 25.099-25.139
- 25.025/25.039
- 24.969-24.983
Nächste Widerstände:
- 25.269-25.470
- 25.901-26.165
- 26.557/26.600
Der Weg des geringsten Widerstandes weist weiterhin in allen relevanten Zeitebenen nordwärts. Der Index erreichte das untere Ende der nächsten Ziel- und Widerstandszone, die sich bis 25.470 Punkte erstreckt. Mit Blick auf die überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren und der damit einhergehenden erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause, sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Mögliche nächste Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 25.099-25.139 Punkten, 25.025/25.039 Punkten und 24.969-24.983 Punkten.
